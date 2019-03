El informe fuera de plazo del interventor enreda el PXOM

El expediente del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) regresó este miércoles al departamento de Urbanismo, atendiendo así el requerimiento emitido el pasado jueves por el concejal José Cudeiro al departamento de Intervención, que finalmente sí ha incluido el informe que se le solicitó a principios de diciembre, aunque como ratifica el propio Cudeiro, este se ha emitido fuera del plazo que establece la legislación, de tres meses.

El documento incorporado al expediente introduce, sin embargo, una nueva variable a la ya controvertida tramitación del PXOM, ya que ahora el jefe de servicio del departamento de Urbanismo deberá valorar y analizar el informe emitido por el responsable de Intervención, Gonzalo Alonso, para que el procedimiento pueda seguir adelante, como pretende el gobierno municipal, que maneja la hoja de ruta de aprobar provisionalmente el PXOM a través de un decreto unipersonal de Cudeiro.

"Ha devuelto el expediente esta mañana –por este miércoles–, pero con un informe fuera de plazo a todo el documento, es curioso tras tres meses", manifestó el concejal de Urbanismo, explicando que ya el jefe de servicio, "que tendrá el mismo plazo que el interventor", deberá ahora estudiar el documento "y dirá lo que tenga que decir".

Cudeiro ya había señalado la semana pasada, cuando compareció en el salón de plenos junto al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que la normativa amparaba la continuación de los trámites administrativos una vez transcurridos los tres meses que se otorgan de plazo a los técnicos para informar expedientes.

"Si se emite después, no se debe tener en cuenta, en consideración", decía el pasado jueves Cudeiro, abriendo la puerta, no obstante, a analizar las posibles consideraciones que el interventor municipal pudiera poner en el papel, algo que finalmente sí ha sucedido, por lo que habrá que ver qué sucede con el PXOM. El que no informó fue el asesor jurídico.

Cudeiro también explica que todo el expediente se remitirá al equipo redactor del PXOM ourensano, para que pueda realizar las aportaciones pertinentes.

Pasos

El gobierno municipal está decidido a aprobarlo provisionalmente en solitario para remitir el PXOM a la Xunta, que dispondrá de tres meses para emitir un informe vinculante.

A partir de ese dictamen, regresará al Concello, donde tras realizar las correciones que se incluyan, podrá ser sometido a consideración del pleno para la aprobación definitiva, tarea que quedará ya para la siguiente Corporación.

Ciudadanos exige “negociación" entre todas las fuerzas

Ciudadanos Ourense propone una mesa de negociación para la aprobación del PXOM, pidiendo al grupo de gobierno que no apruebe el PXOM por decreto, ya que "se trata de una norma fundamental para el futuro de la ciudad", por lo que propone que se abra una mesa de negociación en la que estén representadas las diferentes organizaciones políticas, "cuyo único fin sea la negociación para llegar a un acuerdo para la aprobación del PXOM", explica la coordinadora de Ciudadanos en Ourense, María Teijeiro. La coordinadora local continua explicando que una vez dados esos pasos y, posteriormente, "se podría someter a su aprobación por el Pleno del Concello".