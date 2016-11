Las inseminaciones caen en el CHUO al limitarse la edad

Desde el año 2005, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense cuenta con una Unidad de Reproducción Asistida. Fue la tercera unidad que se abrió en Galicia tras la de los hospitales de Coruña y Vigo. Pero ha visto reducidos el número de ciclos de inseminaciones artificiales en parejas debido a la nueva modificación, en noviembre del 2014, de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Según la doctora Carmen Varillas, responsable de la Unidad de Fertilidad del Servicio de Ginecología del CHUO, "se ha limitado la edad de cobertura hasta los 38 años en el caso de donación conyugal".

Al mismo tiempo, esta cartera de servicios modificada no contempla los tratamientos de inseminación con semen de donante a las mayores de 40 años: "Esos límites se pusieron en base a las tasas de éxito de que se espera en mujeres por debajo y por encima de los 38. Hay estudios que demuestran que la mejor tasa de éxito por encima de los 38 va a ser con in vitro", explicó. La doctora Varillas aseguró que esas reducciones considerables se explican por estos nuevos límites impuestos por la administración: "Antes se hacían tratamiento a mayores de 40 años y a parejas que tenían un hijo previo sano" pero la ley ahora ya no cubre a parejas con hijos previos. En concreto, en el año 2014 se realizaron en el CHUO 238 ciclos, mientras que el año pasado fueron 168.

Aunque Carmen Varilla reiteró que hay que partir de la premisa de que "la gente no tiene hijos en Ourense" y son cifras bajas.

Por otro lado asegura que la gente "concibe más tarde, ya que la edad media está en los 31 años" y eso implica que muchas parejas "acudan a nosotros para algún tratamiento de estimulación ovárica y de reproducción asistida tras cumplir los 12 meses de intento natural".

Según un estudio realizado por la propia Unidade de Reproducción asistida, en 2014 se realizaron 184 ciclos programados en menores de 38 años y 54 ciclos en mujeres de entre 38 y 40 años. Aunque no todo son malas noticia, la tasa media de embarazo en menores de 40 años en el CHUO en inseminación artificial supera a la media nacional. Mientras que el resto del territorio nacional arrojó una tasa del 13,1%, según los datos del registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en Ourense fue del 18% en ese mismo año.