Keep calm, Mariano, que esperamos

Lunes, 31- La inteligencia sobre un tablero

A muchos niños del tardofranquismo nos colaban en los telediarios la diplomacia del ping pong como ejemplo de los intentos de China y Estados Unidos por superar imágenes tópicas de aquel mundo dividido entre buenos (capitalismo) y malos (comunistas). También la tele de los 70 presentaba las partidas de ajedrez entre el americano Bobby Fischer y el ruso Boris Spassky como una prolongación de la guerra fría entre los dos grandes bloques mundiales. Fischer ganó desde los 14 años ocho campeonatos en su país y en 1972 derrotó en el mundial a su eterno rival, Spasski. En los 90, otro de los grandes del tablero, Kasparov, se batió (y perdió) con la célebre Deep Blue, la máquina creada por IBM para jugar al ajedrez. El juego (¿solo un juego?) fue protagonista de la foto de portada del lunes, una imagen del IX Festival Internacional de Ajedrez, con muchos chavales preparados para la partida. Estimulante ver como la superficialidad de muchos comportamientos no ha ganado todas las batallas. Para librar los muchos combates que nos trae la vida, es importante tener visión estratégica de las piezas y el tablero. Como dice el aserto, el ajedrez es la única forma civilizada de hacerle la vida imposible al enemigo. Y no hace falta ser Fischer, Spassky o Kasparov.



Martes, 1 - El hombre que no escucha tertulias

Arranca un nuevo mandato de Rajoy y, de momento, su principal victoria es haberle ganado la partida a buena parte de la grey mediática de este país. Los titulares previos a la designación de ministros estaban llenos de no noticias, con perdón por la expresión poco ortodoxa. Quinielas de ministrables, perfil político del futuro gabinete, nuevos retos constitucionales y agenda territorial, agudeza en la negociación, dudas sobre el mantenimiento de una política de recortes... Ni una tertulia sucumbió al placer de especular sin datos ciertos. Y, claro, llegó Mariano e hizo de Mariano. Tomó posesión el lunes y esperó al jueves para dar nombres. Ignoró las sesudas reflexiones de los analistas y nombró un equipo de ministros que deja como estaba a los mercados, indiferente a la mayoría de los ciudadanos y cabreados a los periodistas porque la mayoría no dieron una en el clavo y quedaron en evidencia. Un año después tenemos más o menos lo que teníamos, debe ser que Rajoy no arriesga ni para elegir corbata. Un año después todos los medios mirándole para la boca al Presidente y esperando las primeras palabras de los ministros. Mientras ambos formalismos se producen los días siguen pasando y las urgencias van a más. Recordaba el periódico el martes que el tren de alta velocidad, la biblioteca de San Francisco o la autovía hacia Ponferrada están entre los deberes del nuevo Gobierno de Rajoy. ¿Y a mí qué?, diría el de Pontevedra. Como si estas cosas no pudiesen esperar. ¿Acaso no espera Ourense por esos y otros proyectos tiempo inmemorial? ¿Acaso no había más de 700 millones en los Presupuestos del Estado para invertir este año en la provincia sin que se haya podido confirmar que siquiera una mínima parte estén movilizados? ¿Acaso hay circunstancias objetivas para creer que ahora sí? ¿Acaso le llegan al Gobierno y a sus terminales territoriales las demandas de las inertes organizaciones empresariales de la provincia? Mariano Rajoy, a lo que se ve, a lo suyo, que los problemas pueden esperar, para cuanto más las soluciones. Por lo tanto, keep calm, Mariano, que somos pacientes.



Miércoles, 2 - Pocos curas, muchos lugares para el culto

Quedamos en Ourense algo más de 300.000 almas, de los que más de un tercio han soplado 65 velas. Y la Iglesia, esa secular institución que se mueve lenta, tiene muchos deberes por hacer. Para pastorear esas ánimas en las 735 parroquias y 1.468 lugares de culto quedan 224 curas (la mayoría de más de 60 años) y 558 voluntarios se supone para ayudar al ministerio sacerdotal. Los números no salen y las soluciones no son fáciles, tampoco para quienes toman decisiones del Papa Francisco para abajo. Cualquier opción que tomen será compleja, pero a ellos corresponde. No es la Iglesia la única afectada. Otras instituciones lo están también pero no hacen nada por miedo a perder votos. La diócesis, no. Que se sepa.

Jueves, 3 - Silbando y sin que se den por aludidos

Y un grupo de expertos se han tomado su tiempo para realizar un informe en el que proponen reducir a un máximo de 39 concellos los 92 que tiene Ourense en la actualidad. El profesor Alberto Vaquero, uno de los autores, detalla en las páginas 10 y 11 del suplemento Euro de hoy en La Región alguna de sus reflexiones que, cuando menos, deberán llevar al debate. Los políticos aludidos, mientras, silbando.



Viernes, 4 - Una apuesta por las emociones nobles

El periódico recogía el acto de entrega de premios que concedió la Asociación de Jóvenes Empresarios. Me quedo con las emociones que transmitió la asociación Down Ourense, también premiada, sobre todo por las palabras de una chica que tiene ese síndrome, que pidió trabajo y empleo a los empresarios. Que apuesten por valores como ella. Ese mismo día se conocía que en Ourense había 873 parados más, los sindicatos parecía que nuevamente se alegraban y un grupo de empresarios urdían en una reunión semiclandestina una nueva estrategia para que el actual presidente de la CEO no lo vuelva a ser. Los jóvenes empresarios, mientras, felices por vivir ajenos a esas pequeñas miserias. Como fue un día de emociones cruzadas, me quedo con las de los jóvenes empresarios y las de la asociación Down Ourense. Me parecen las más nobles.

Sábado, 5 - En Ourense es donde más falta hacen

Ourense acogió unas jornadas de comunicación para ponderar, una vez más, su importancia. Que se hagan aquí no es una casualidad porque es donde más falta hace. Algunas entidades y empresas siguen sin enterarse. Allá ellos.