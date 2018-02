Lisa Hannigan y Alondra Bentley, protagonistas del ciclo "Voces femeninas" de la ciudad

La cantante irlandesa Lisa Hannigan y la murciana de origen británico Alondra Bentley serán las protagonistas de la X edición del concierto `Voces Femeninas. Son Estrella Galicia`, evento que este año se traslada al 8 de marzo para reclamar un papel igualitario para las mujeres en el mundo del espectáculo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Eduardo Romero, de Coconut Producciones, ha justificado este miércoles en Ourense el traslado de este concierto que habitualmente se celebraba a fines de año al ocho de marzo para "reivindicar el talento de una generación de artistas" femeninas de "primera línea" a nivel internacional.

"Es una oportunidad única de ver a artistas de este nivel en una ciudad tan pequeña como Ourense", ha explicado el responsable de la empresa organizadora, que ha recordado que este año el ciclo Voces Femeninas sólo se realizará en Ourense y Madrid, ya que Vigo se ha descolgado del proyecto.

Romero ha recordado que se trata del "único festival" de toda España "dedicado al 100% a la creación femenina", con mujeres que componen, tocan y cantan, y no que forman parte de grupos con presencia masculina.

Desde Coconut Producciones se ha destacado lo arriesgado de esta apuesta en un panorama discográfico netamente masculino, a tenor de los datos ofrecidos por la web de venta de entradas Ticketea, que señalan que sólo un 15% de los artistas que participaron en los 20 festivales más importantes de España eran mujeres.

La presentación de este concierto, que será el ocho de marzo en el Teatro Principal a partir de las 20,30 horas, ha contado también con la participación de la directora del Teatro Principal, Olga Mojón y la Diputada de Igualdad, Benestar e Emprego de la Diputación, María Teresa Cerdeira.

Alerta por la desigualdad entre los adolescentes

Desde la Diputación se ha reivindicado este concierto "en femenino" por "su transcendencia social" y por "su repercusión en los medios de comunicación en una época en la que entre los adolescentes está creciendo la desigualdad".

"El mundo artístico es una manera de llegar a los más jóvenes de una forma más fácil. Por eso desde la Diputación consideramos un acierto haber trasladado el festival a marzo y haber apostado por reivindicar y visibilizar el papel de la mujer en el mundo artístico", ha abundado Cerdeira.

Artistas invitadas

La irlandesa Lisa Hannigan visitará por primera vez Galicia y será su cuarta actuación en España, donde sólo se la ha podido ver en directo en Madrid, Barcelona y Bilbao. En la ciudad de As Burga presentará su tercer disco "At swim", producido por Aaron Dessner de "The National".

Hannigan ha colaborado con grandes músicos como Damien Rice, The National, Richard Hawley o Glen Hansard y cuenta con multitud de premios.

Alondra Bentley ha compuesto cuatro discos con artistas de la talla de Josh Rouse o Mathew W.White. Las entradas para acudir a los conciertos costarán entre 12 y 18 euros.