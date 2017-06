Lourdes, entre devoción y esperanza

En torno a unas 400 personas partieron ayer de Ourense hacia Lourdes (Francia), en el marco de la peregrinación diocesana organizada por la Hospitalidad de Lourdes. Acompañando a enfermos y familiares, se sumó al viaje el obispo de Ourense. Leonardo Lemos Montanet nunca falla a esta cita, a la que acude cada año -salvo uno, por lesión- desde que llegó a la Diócesis.

"En esta peregrinación se vive la fraternidad, el compromiso y la ayuda. Hay un ambiente muy familiar en el que todos se preocupan unos por otros, porque aunque es una peregrinación para que los enfermos puedan ir e impregnarse de esa realidad mariana, también está esa otra vertiente de los voluntarios que les acompañan, que realizan esa labor de cuidar y atenderles", explica el prelado.

Breixo López peregrina a Lourdes por cuarta vez, "por devoción á Virxe, e coa esperanza de curarme". "Lourdes é especial porque vives alí un silencio e unha emoción que non se acada noutros lugares", asegura. "Teño esa esperanza porque sei que todos os anos hai milagres, e a ver se un ano me cura a min tamén", comenta.

Para Charo Fernández el que inició ayer es su primer viaje a Lourdes. Lo hace acompañando a su hermano Celso José, que pese a su discapacidad ya estuvo siete veces en el santuario francés. Hace años que no vuelve porque sus padres, achacados por la edad, no podían llevarlo. La muerte de su padre y de su madre empujó a su hermana a llevarlo. "Agora teño que facelo eu, porque lle fai moita ilusión a meu irmán. So fala de Lourdes!".

La primera vez que Placi Vázquez viajó a Lourdes fue hace quince años. Su marido, enfermo de cáncer, tenía una esperanza de vida de 3 meses. "Le pedí a la Virgen que viviese siete años, y fue el tiempo que continuó a mi lado. Ahora que pasaron precisamente siete años de su fallecimiento, vuelvo para dar las gracias".

Ana también viaja por segunda vez. La primera fue el año pasado y "de alguna manera quedé enganchada". Cuenta que estar en el santuario mariano es algo que "te impresiona, es una vivencia extraordinaria". Asegura que, siempre que pueda, volverá.

Los peregrinos permanecerán en el santuario mariano hasta el próximo viernes, cuando retomarán el viaje de regreso a casa.

Breixo López: "Mellorei dende que vou a Lourdes"

La primera vez que Breixo viajó a Lourdes lo hizo animado por un amigo. "Don Chema, e que acaban de ordenalo sacerdote", matiza. Y desde esa vez inicial, ya suma cuatro -con la que emprendió ayer- visitas al santuario mariano. "Os outros peregrinos comentan que cambiei moito dende a primeira vez que fun, dicían que estaba moi ensimismado, que non falaba e estaba serio. Pero seica o ano pasado víanme máis alegre e falador. Ven que mellorei dende que vou a Lourdes", comenta.

Charo y José Celso: "Este ano é especial para os dous"

Charo Fernández viaja a Lourdes con su hermano José Celso. "Meus pais pedíronme que cando eles non puidesen, o volvese levar eu, aínda que so sexa unha vez. Entón este ano é especial para os dous, para el porque volve despois de cinco anos, e para min porque é a primera", comenta. Para apaciguar el nerviosismo de su hermano, en la última semana, Charo fue metiendo cada día una prenda nueva en la maleta. "Así el podía asimilar que desta vez era certo".

Placi Vázquez: "Con lo que viví, creo en los milagros"

Placi Vázquez pidió a la Virgen de Lourdes que su marido viviese siete años, enfermo de cáncer y con una esperanza de vida de 3 meses. "Cuando falleció, en realidad, me enfadé conmigo misma porque me parecía que había pedido poco", comenta. "Aunque en ese momento me enfadé, no era poco lo que pedí, con el tiempo que nos daban los médicos", explica. Ahora vuelve para dar las gracias y para pedir por una amiga, "porque con lo que yo viví, sí creo en los milagros".

Ana Moreiras: "La gente de Lourdes es una familia"

Para Anda Moreiras "la gente de Lourdes es como una familia, unidos por la fe". Este es su segundo viaje al santuario de Francia. Vuelve porque en el primer viaje vio "algo tan bonito, tan entrañable, con el trabajo de los voluntarios, la dedicación que prestan a los enfermos. A los enfermos se les ve como felices", segura. Se animó a ir por los comentarios de familiares que ya habían estado allí. Y sintió que ella también tenía que vivir "la magia de Lourdes".