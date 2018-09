La luz del móvil ayuda a rescatar a dos excursionistas en Parada de Sil

"Recibimos a chamada mentres estabamos quitando un niño de velutina", explica José Angel Herrero, responsable de Protección Civil de Parada de Sil. Alrededor de las 21,00 horas del pasado sábado, el servicio de emergencias 112 dio la alerta de que una pareja de excursionistas se encontraba perdida en la ruta del río Mao. El equipo de Protección Civil, acompañado de la Guardia Civil, se desplazó hasta la zona, un lugar de muy difícil acceso, según explica Herrero. "Gracias a que tiñan cobertura móbil mandaron a ubicación, pero non era nada sinxelo chegar ao punto xusto", comenta.

Alrededor de las 00,00 horas los equipos de emergencia encontraron el lugar exacto, pero no podían acceder. "Viamos a luz do seu móbil, pero non había forma de pasar. Tivemos que dar un rodeo de media hora para chegar alí", dice. La pareja, natural de Valladolid, estaba tranquila, "díxome que a miña voz o calmara moito por teléfono". Los excursionistas, en perfecto estado, acompañaron a pie a los servicios de rescate. "O problema era que era de noite e que nesa zona non hai luces de pobos, así que non sabiamos como orientarnos", señala Herrero. Con la ayuda de las señas de una patrulla de la Guardia Civil, el grupo pudo salir del bosque, alrededor de las 2,00 horas. "Todo quedou nunha anécdota, pero non foi nada sinxelo conseguir chegar ata eles", comparte, y añade: "Non é a primeira vez que pasa, a xente sáese da ruta e claro, logo non saben como regresar".