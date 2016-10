Marisa Gallero: “Con la publicación de los Papeles de Bárcenas cambió la política española"

La periodista y escritora Marisa Gallero, autora del libro "Bárcenas. La Caja Fuerte", será la protagonista esta tarde a partir de las 20,15 horas de una nueva conferencia del Foro La Región.Ahondará en la figura del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, una figura que ha marcado parte de la vida política en España en los últimos años.

¿Cómo surge la idea de escribir sobre Luis Bárcenas?

En 2013, todavía no se sabía que los papeles eran suyos y nada de esa contabilidad B que confirma al juez Pablo Ruz después. Quería acercarme al personaje para saber hasta qué punto era real lo que se había publicado. El punto de inflexión para llegar al libro es cuando está en la cárcel de Soto del Real, cuando tengo contacto con él y otras personas de su entorno.

Habla en su libro de que fue un punto de inflexión en la democracia española.

Por supuesto, yo siempre pienso que cuando se publicaron los papeles se cambia la política española. No solo es Mariano Rajoy, el PSOE, que estaba Alfredo Pérez Rubalcaba y la crítica que hace es muy light, no es absoluta a esos sobresueldos, a esa información. Tuvieron que salir otros partidos que fueron más críticos.

¿Cómo consiguió acercarse a él?

En un principio muy complicado, no se fiaba de nadie. Me fui ganando su confianza a base de que no fui propagando todo lo que me contaba.

Bárcenas destapa una financiación irregular del PP a lo largo de casi dos décadas. ¿Le ha pasado la factura que se podía esperar?

Ahora parece que lo tienen totalmente amortizado, se comprobó hace poco en Galicia. Sin embargo, queda el juicio sobre la financiación irregular, que aún no tiene fecha. El juez De La Mata dice que hay constancia que desde 1990 hasta 2008 hubo caja B, es el primer hecho que relata. Bárcenas tuvo un pulso con el PP y ese pulso dio con sus huesos en la cárcel, pero también provocó un caso que saliese a la luz la financiación ilegal.

¿Qué opinión tiene Bárcenas de Mariano Rajoy?

No tiene nada en contra de Mariano Rajoy, solo va contra el que ha querido atacarle, y piensa que Rajoy nunca quiso atacarlo.

Sin embargo, a Mariano Rajoy le pereguirá siempre el mensaje de SMS de ‘Luis, sé fuerte'.

El único momento en que se tambalea, cuando siente que se le escapa todo, fue con su SMS, pero su entorno le dijo que aguantase y lo ha hecho. Parece que es inmune a todo y en breve veremos una investidura suya, con toda probabilidad.

¿Bárcenas podría tirar mucho de la manta y perjudicar al PP?

Su único objetivo es defenderse dentro de la legalidad. Si utiliza el material, es por riesgo para su seguridad, aunque si luego ve que se le quiere convertir en único responsable de todo, podría pasar. Él siempre dice que estaba dentro de una estructura, que era uno de ellos, heredada de la época de José María Aznar.