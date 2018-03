Las matronas alertan de la disminución de su plantilla

La Asociación Galega de Matronas (Agam) critica el déficit de profesionales que arrastra la provincia de Ourense desde hace años. "É o único lugar de Galicia onde o seguimiento de embarazo se segue a levar parcialmente polos médicos de familia ante a escasez de prazas de matrona", subraya Isabel Abel, presidenta del colectivo.

Añade que las matronas del área de Ourense no pueden desarrollar todas las competencias del Plan de Atención Integral da Muller "co detrimento na calidade da atención sanitaria que supón esto para as mulleres ourensanas", remarca.

Begoña Pérez, responsable del colectivo en Ourense, califica la situación de "preocupante". Recuerda que en Ourense hay "10 matronas de Atención Primaria en toda la provincia frente a las 52 de la provincia de Pontevedra, las 60 de A Coruña o las 15 de Lugo".

Apunta que, "según los cálculos de la Federación de Matronas Españolas (Fame) serían necesarias en Ourense 12 profesionales más, como mínimo, para cumplir con los ratios óptimos con respecto a la población que debe atender".

No es de la misma opinión el Servizo de Xestión Integrada. María Dolores Sánchez, subdirectora de Enfermería, subraya que "en Ourense lo que se ha hecho ha sido centralizar los recursos en la ciudad y cabeceras de comarca debido al descenso de mujeres en edad fértil sufrido por la provincia en los últimos años; pero la cobertura de la población está garantizada", asegura.

La responsable de Agam en Ourense recuerda, por su parte, que la labor de las matronas no se limita a la atención durante la gestación y parto del bebé, sino que "asume el programa de la mujer en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva".

Entre la cartera de servicios que desarrolla se encuentra la asesoría y soporte de la lactancia materna, la prevención ginecológica mediante el programa de detección precoz de cáncer de cérvix, así como el de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados "mediante el consejo anticonceptivo general", señala. A esto se une la atención a la contracepción mediante la indicación y control de métodos anticonceptivos, la educación para la salud en la atención al climaterio o la promoción y educación sanitaria sobre la salud individual, de pareja y familiar.

Sánchez, por su parte, matiza que, "aunque comprendo su reivindicación, Atención Primaria viene realizando esos servicios desde hace años".

Este mes se jubila una de las matronas del Servicio en Ourense, "con lo que el colectivo quedará todavía más mermado si no se cubre su plaza", avisa Begoña Pérez. En la actualidad, "hai profesionais cualificados e que se atopan en paro, que poderían cubrir esa praza ou reforzar un servizo que consideramos deficitario na provincia", recuerda Isabel Abel.n

Según los datos de Agam, mientras la media de matronas por 10.000 mujeres en la OCDE es de 69,8, en Ourense cae "ao 0,5%".