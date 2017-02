No Entroido: "Os protagonistas son os nenos"

Oito colexios de Ourense e case 400 nenos participan esta semana nos talleres 'De compadres e comadres', unha iniciativa que da arranque ao Entroido da cidade e coa que o Concello aposta por achegar aos máis pequenos "os valores propios" desta festividade en Ourense.

A concelleira de Educación e Cultura, Belén Iglesias, durante a súa visita ao taller instalado no Colexio de Educación Infantil e Primaria Albino Núñez, no que durante hora e media máis de trinta nenos deu conta do aprendizaxe da realización de 'compadres' e 'comadres'.



Trátase dunha tradición do municipio de Castro Caldelas -Ourense- que se arraigou en toda a provincia e na que os protagonistas son os máis pequenos. Os nenos constrúen uns bonecos que representan ao sexo contrario con cartóns, papel cebola, la e cintas de cores.



Durante dous xoves consecutivos cítanse na Praza Maior da cidade e fórmanse dous equipos por sexos. Os pequenos tentan arrebatarse as figuras e os bonecos acaban feitos pedazos.



A pasada semana as nenas levaron aos seus `compadres`, cos que representaban aos nenos. O xoves 23 serán os nenos os que presenten ás súas `comadres` e as nenas as que tentarán que non quede xoguete con cabeza.



"Estamos moi preparados. Levamos correndo toda a semana", aseguraban algúns dos pequenos á concelleira, que lles convidou a acudir á praza maior o xoves ás 11,30 horas en compañía dos seus profesores e pais.



Os nenos "protagonistas"



Iglesias destacou que no `entroido` de Ourense "os protagonistas son os nenos", xa que "representan o maior número de disfraces" que hai nas rúas.



Por este motivo, reivindicou "que sen os colexios e centros educativos esta festa non existiría", xa que considerou que son os que en primeira instancia dan a coñecer "os seus elementos típicos" aos máis pequenos.



Así, destacou a convocatoria dos talleres, pero tamén actividades como a Festa das Olas, na que os nenos se lanzan cacharros de barro recheos de fariña.



Tamén aludiu aos elementos máis culturais da festa ourensá, entre os que destacou o seu "carácter subversivo" e "a inversión de roles" que durante varios días se vive na cidade e que "permite aos máis pequenos converterse en adultos".



Por outra banda, Iglesias cualificou como "unha iniciativa boísima e necesaria" a proposta da Deputación para converter o `entroido` en Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Para a concelleira, esta reclamación supón "recoñecer o entroido de toda a provincia como algo distinto e único".