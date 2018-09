O Concello solicita 608 actuacións para as Áreas de Rehabilitación Integral de Ourense

O Concello de Ourense solicitou 608 subvencións, dentro do Programa de Fomento, para a Rehabilitación e Renovación Urbana do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Estas axudas, que suporán unha inversión total de 7.131.782 euros, diríxense aos veciños das catro Áreas de Rehabilitación Integral (ARI): Seixalbo, o Casco Histórico, a zona do Polvorín, Camelias e A Carballeira, e Serra San Mamede, Cruceiro Quebrado e A Inmaculada.

Os beneficiarios destas medidas serán os propietarios de vivendas ou edificios empreazados nas ARI, así como os propios concellos, neste caso para levar a cabo actuacións de urbanización e reurbanización.

A ARI do Polvorín, Camelias e A Carballeira, concentra o 59% das solicitudes, o que supón un total de 360 actualización valoradas en máis de 3,5 millóns de euros. A maior parte desta inversión (2,5 millóns de euros) estaría destinada ás obras de rehabilitación.

En canto a ARI do Casco Histórico, que afronta a súa 16 fase, o Concello solicitou 120 actuacións para o período 2018-2021, ás qu se destinará un orzamento de máis de 1,6 millóns de euros.

Nos barrios de San Mamede, Cruceiro Quebrado e A Inmaculada solicitáronse 104 actuacións, mentres que la zona de Seixalbo se solicitaron 24 actuacións.