La oposición coincide: “Todo en este Concello está paralizado"

Los tres grupos de la oposición en el Concello de Ourense concuerdan en el ánalisis que hacen de la situación de la ciudad, que ven "paralizada" por la gestión realizada por el equipo que encabeza Jesús Vázquez, al que reprochan no ser consciente de que está gobernando en minoría.

El portavoz del grupo mayoritario de la oposición, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, que ha tratado por todos los lados de promover un gobierno alternativo mediante una moción de censura, asegura no haber visto nada igual al frente de un ayuntamiento.

"Jamás imaginé que estuviera todo tan paralizado, condena a la ciudad a la ruina. Que no haya un presupuesto en dos años ya demuestra una negligencia absoluta. Nosotros fuimos los primeros en dar la voz de alarma", indica Jácome.

El responsable del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero, echa la vista atrás para recordar la postura que manifestó en la campaña electoral, cuando habló del actual alcalde "como un paracaidista que no tenía proyecto de ciudad", algo que para él se ha confirmado con estos dos años al frente del Concello.

"Es todo fachada, hacerse fotos, no ha liderado ni una actuación significativa, cualquier concejalía tiene temas abiertos y sin solucionar. El desgobierno es palpable, con partidas ya en números rojos en cinco meses. Algún concejal debería haber dimitido ya", afirma.

Para el líder de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, la "parálise" que percibe está relacionada con la "forma de entender a política" de Jesús Vázquez.

"É un relacións públicas e iso funciona cando tes un bo equipo detrás, como cando era conselleiro. Pero agora non ten quen lle faga as cousas, polo que esa política de foto non é sostible", señala.

Coinciden los tres portavoces en rechazar, asimismo, el mensaje que traslada continuamente el alcalde de achacar los problemas para sacar adelante determinadas cuestiones al bloqueo de la oposición y a su negativa a dialogar.

"Sabe que la oposición no le hace falta más que para aprobar ordenanzas o modificaciones de crédito. Es tremendamente dictatorial. Si no tiene culpa de nada, deberíamos hacer una moción para beatificarlo, porque es un santo", ironiza Pérez Jácome.

Igual de duro opina Vázquez Barquero, el principal apoyo que ha tenido para sacar adelante proyectos como el plan de obras de 12,8 millones de euros pendiente de ejecutar. "Si es incapaz de gobernar que se vaya a su casa. Se está viendo como sistemáticamente responsabilizan de su desgobierno a la oposición, la última estrategia es derivarnos a personas a las que no pueden pagar por su mala gestión. Es un tema de incapacidad política", afirma.

Por su parte, Martiño Xosé Vázquez se pregunta cómo su grupo, con tres ediles, puede ser motivo de bloqueo e insta al regidor a sentarse a hablar de los temas importantes. "Cantas reunións mantivo con nós sobre os veladores, mediou cos orzamentos? Esa é a política real. Nós non tivemos a oportunidade de paralizar, aí está o PXOM ou os colectores", concluye el portavoz de OUeC. n