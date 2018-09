La ordenanza de tráfico será menos permisiva en colegios

El concelleiro de Tráfico e Seguridade Cidadá, Carlos Campos; la concelleira de Educación, Belén Iglesias y el concelleiro de Infraestruturas, José Araujo, se reunieron ayer en la sala Valente con los representantes de las anpas ourensanas para pedirles colaboración en el objetivo de pacificar el tráfico en la ciudad y evitar los vehículos a la entrada y a la salida de los colegios. Esta medida se enmarca en el Plan Móvete por Ourense, un proyecto de movilidad para la ciudad en el que participaron más de 10.000 ourensanos.

"O que lle trasladamos aos representantes de pais e nais é que dende o pleno e o proceso de participación do plan de mobilidade nos encomendaron o cumprimento da ordenanza municipal de tráfico. Pedímoslles as anpas a súa colaboración neste aspecto antes de que comence o colexio. O noso obxectivo é a pacificación do tráfico, evitar esa conflitividade ás entradas e saídas dos colexios", destaca José Araújo, quien anuncia que el resto de medidas del plan de movilidad "serán infinitas a partir de agora", pero la primera meta es lograr esa pacificación.

"É unha demanda de moitos veciños de Ourense que se ven agraviados polos atascos que se xeran nos colexios", dice el edil de Infraestruturas, que valora como "boa" la respuesta de las anpas ourensanas a la petición de ayuda y resalta las 4.000 encuestas realizadas en 10 colegios ourensanos: "Un porcentaxe altísimo de nenos afirma que o levan en coche ao colexio pero que lle gustaría ir andando", destaca.

José Antonio Álvarez Caride, presidente de la Federación de Anpas Públicas de Ourense, defiende iniciativas como el camino escolar con voluntarios, aunque exigen un "seguro" para los que apoyen esta iniciativa.

Sobre la ayuda solicitada en la reunión, "botáronse en falta solucións e o ambiente foi tenso nalgúns momentos", pero las anpas muestran su "vontade" a colaborar en la paficicación del tráfico y contribuir "ao civismo". "O que se nos transmitiu é que non vai haber tanta permisividade cos coches á entrada e saída dos centros. As Anpas suxerimos o transporte escolar gratuito e o diálogo con Educación para que exista a posibilidade dun profesor nas entradas dos colexios que evite que os pais teñan que esperar tanto tempo a que entre e se xeren atascos", propone Álvarez Caride.

El plan de movilidad ya está listo para aplicarse

La consultora Urba+, encargada de guiar la elaboración del documento que servirá de base al plan de movilidad que impulsa el Concello de Ourense, entregó la semana pasara el plan elaborado en "Móvete por Ourense", el proceso de participación ciudadana en el que se implicaron más de 100.000 ourensanos para "decidir" la ciudad del futuro. Con la entrega de Urba+, la pelota está en el tejado de la clase política para empezar con las medidas del plan. "O obxectivo é a pacificación do tráfico e a accesibilidade", destaca Araújo.

Todos los grupos políticos de la Corporación, excepto Democracia Ourensana, que se salió de la comisión técnica del proyecto, mostraron su compromiso en el avance hacia el plan de movilidad. El departamento de Infraestructuras del Concello de Ourense está trabajando para llevar al pleno expedientes que permitan dotar de fondos las medidas recogidas en el plan integral de acciones del "Móvete por Ourense", que incluye una veintena de iniciativas que pretenden poner al peatón en el eje central de la movilidad.