OUeC pide una intermodal que no tenga "impactos negativos na dinámica urbana"

La diputada de En Marea en el Congreso Alexandra Fernández presentó este martes en la Cámara Baja una proposición no de ley y una serie de preguntas para que Fomento y Adif modifiquen el proyecto de la intermodal de Ourense, cuyo estudio informativo fue sometido a información pública hasta el día de hoy.

Señala que, tras trabajar en colaboración con Ourense en Común, la futura estación no cumple con los objetivos ya que el "plan presentado non mellora a mobilidade sustentable de xeito eficiente porque non aporta unha saída autónoma aos 261 autobuses diarios previstos". Por ello, indica que la congestión del tráfico en esa zona se aumentaría un "200%". Piden que "todas as alegacións sexan tomadas en serio, tidas en conta e que se proceda a redefinir o proxecto da Intermodal”.

Por su parte, el portavoz de Ourense en Común, Martiño X. Vázquez aboga por una intermodal que "se integre plenamente coa cidade" y que no tenga "impactos negativos na dinámica urbana".