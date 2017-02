Ourense, prevenida ante el "secuestro virtual": ¿cómo actuar?

La comisaría provincial de Ourense inicia una campaña de prevención de la delincuencia del denominado "Secuestro Virtual". En la ciudad se lleva a cabo a través del departamento de Participación Ciudadana, adscrito a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

Por el momento, la Policía no notifica ningún caso de "secuestro virtual" en Ourense. Este tipo de práctica delictiva no es un secuestro real, sino un nuevo tipo de extorsión que utiliza como herramienta de intimidación el teléfono.

El método usado para la realización de este tipo de delitos comienza con la realización de una llamada telefónica cuyo número comienza con 056 o número privado en la que dicen que tienen secuestrado un familiar, exigiendo una cantidad de dinero que pueda ser de disposición inmediata por parte de su víctima, prolongando la llamada para generar una situación de angustia y bloqueo en el interlocutor. E

En ningún momento durante la llamada dejarán que cuelgue el teléfono para que la víctima no pueda verificar el supuesto secuestro con su familiar a la vez que escucharán voces de fondo para prolongar el nerviosismo. Esas voces pueden no corresponden a dicho familiar o si corresponde es debido a que realizan una llamada a tres para continuar el engaño.

En estos casos es fundamental que en cuanto el desconocido explicite la amenaza, cortar la comunicación y comprobar si es posible comunicar con su familiar amenazado; avisar a la Policía y seguir sus instrucciones por si se produce una segunda llamada. Es importante grabar las llamadas maliciosas y anotar el número. Siempre van a exigir el pago de un dinero rápido y cantidades fáciles de obtener que la víctima deberá materializar a través de empresas de envío de dinero o a través de una transferencia bancaria para que liberen o no le hagan daño a su familiar. En ningún caso se debe realizar ese pago.

Los números son elegidos una vez han recabado datos del familiar supuestamente secuestrado, siendo una forma frecuente de recogida, los perfiles publicados en redes sociales o bien porque involuntariamente han sido facilitados por teléfono haciéndose pasar el autor de la llamada, por un encuestador o similar.

Para evitar ser víctimas de este tipo de extorsión es recomendable no facilitar nombres de familiares, teléfonos o información personal, ni publicar datos personales en redes sociales y tener en cuenta que su número ha sido marcado muchas veces al azar; por lo que como norma general de conducta, es muy importante, cortar el dialogo, no facilitar información y no acceder a la extorsión.