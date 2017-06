La participación de Limiar en las juntas informativas divide a la corporación

La participación de miembros de la Federación Limiar en las juntas de área del Concello de Ourense, reuniones semanales en las que los grupos de la oposición fiscalizan la labor del gobierno municipal, ha generado una división en la corporación, con episodios polémicos como el vivido ayer en la junta de Facenda, en la que el representante designado por Limiar no pudo estar presente en la reunión.

El punto de la discordia está en artículo 8 del Reglamento de participación ciudadana. "Ás Xuntas deÁrea poderá asistir con voz un representante dos cidadáns para se informar dos asuntos de interese xeral e do seu ámbito de actuación. Será nomeado polo alcalde a proposta da federación de veciños polo período dun ano ou tempo que se estableza na proposta", reza el contenido.

Por esto, el presidente de Limiar, Manuel Mosquera, trasladó hace unas semanas un escrito al alcalde, Jesús Vázquez, designando a los representantes de cada junta de área. A finales de mayo, el regidor firmaba un decreto en el que autorizaba la presencia de los miembros de la federación en todas las reuniones, ya que hasta hace poco, solo participaban en la de Infraestructuras.

Sin embargo, como la presidenta de la junta de área de Facenda, Ana Morenza, se ausentó la semana pasada y no conocía el documento, aceptó la propuesta de Democracia Ourensana y PSOE de no permitir la entrada al representante vecinal, aunque la postura del gobierno local es clara, defender la presencia de estos.

La oposición, por su parte, está dividida. El portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, se agarra a una interpretación "ambigua" del artículo del reglamento de participación ciudadana, aunque explica que "no queremos que estén, ya que en estas reuniones no puede entrar cualquiera".

En el PSOE han pedido un informe jurídico para tener seguridad, mientras que Ourense en Común es un claro defensor de la participación vecinal "para acadar unha maior transparencia". Sí coinciden los grupos en la necesidad de renovar el reglamento de participación ciudadana.