Le piden ocho meses de cárcel por robar un móvil y una cartera, en Ourense

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ourense pide ocho meses de prisión para Verónica Isabel M.E, de 37 años, por un delito de hurto. Los hechos se produjeron sobre las cinco de la madrugada del 25 de junio de 2017 en la calle Pizarro, cuando la acusada, según el fiscal, se apropió del teléfono móvil, valorado en más de 800 euros, del interior del bolso de Monserrat. M.M, así como de su cartera, que contenía 90 euros en efectivo. Según la acusación pública, Verónica Isabel M.E arrojó disimuladamente en la calle el móvil, antes de ser detenida por los agentes policiales, que recuperaron el aparato telefónico. Su acción ocasionó desperfectos por un importe de 149 euros, cantidad que pide el fiscal que indemnice a la víctima, además de devolver los 90 euros de dinero sustraído de la cartera –que los agentes no pudieron recuperar–.