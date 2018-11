La plataforma ProCAPD urge a la Xunta a sacar a licitación las obras del centro

La plataforma ProCAPDOurense, formada por padres y madres de niños con diversidad funcional y organizaciones sindicales y políticas de la provincia, ha exigido este martes a la Xunta de Galicia que saque a licitación antes del próximo mes de mayo las obras del centro de atención a personas con diversidad funcional, de gestión pública y que integre centro residencial, de día y plazas de respiro familiar.



Así lo ha anunciado una de las portavoces, Raquel Álvarez, por medio de la lectura de un manifiesto en una rueda de prensa convocada en el centro cultural Marcos Valcárcel, a la que han asistido los miembros de la plataforma y diferentes responsables políticos, como el portavoz de Ourense en Común en el Ayuntamiento, Martiño Xosé Vázquez Mato, el portavoz municipal del BNG, Luís Seara, la diputada parlamentaria del PSdeG Noela Blanco, o la concejala de Democracia Ourensana Laura Nóvoa.



"Exigimos que, tal y como declaró el presidente Núñez Feijóo en las últimas declaraciones hechas al respecto, antes del mes de mayo de 2019 salga a licitación la obra y tengamos los pliegos, que regirán el procedimiento de adjudicación de la obra y su equipamiento", ha concretado.

Motivo del retraso

Los afectados han señalado en la rueda de prensa que desconocen el motivo del retraso en su petición, ya que la Xunta de Galicia "lleva cinco meses para adjudicar la redacción del proyecto cuando había dicho que a finales de año estaría hecho".



En este sentido, han asegurado que el director xeral de Política Social, José Manuel Rey Varela, les informó en una reunión mantenida con éste que la obra "no se adjudicaría hasta noviembre del próximo año" y que, en 2020, "estaría acabada", plazos que la plataforma considera "imposibles", ya que no creen que las instalaciones se puedan finalizar en un año.



Así las cosas, los miembros de la plataforma han denunciado que una persona con diversidad funcional está ingresado en agudos "porque no hay un centro en Ourense" para atenderlo y "porque tampoco hay plazas disponibles" ofrecidas por el gobierno autonómico.

"La única oferta es una plaza privada que cuesta 2.500 euros al mes; el gobierno autonómico nos dijo al principio que no había listas de espera", ha destacado una de las integrantes

"Tenemos previstos otros actos para seguir con las movilizaciones y que se cumplan los plazos. No nos vamos a quedar quietos. No hay hechos, queremos papel firmado. El año 2018 se ha perdido; el 2019, también", han añadido.



Además, han señalado que no se ha cumplido el compromiso político para la ejecución del centro de atención a personas con discapacidad funcional firmado antes de las elecciones municipales por parte de las fuerzas políticas que se presentaban a los comicios, todas ellas presentes en la convocatoria de este martes a excepción del Partido Popular.