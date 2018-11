Los placeros avanzan "buenos precios" de cara a la Navidad

La Plaza de Abastos acoge estos días a los primeros compradores de la época navideña. Los más ahorrativos y previsores adquieren producto fresco, a precios inferiores a los de las semanas previas a Navidad, para congelarlo. Por el momento, los placeros esperan una campaña de "buenos precios" y en la que no faltará mercancía, tal y como augura Manuel Dos Santos, de Pescados Paulino. "Cando cheguen as datas subirá, pero como sube todos os anos, dentro do esperado", comenta José Ricardo López, de Pescadería Carmiña.

Por el momento, los productos más cotizados son la almeja, la cigala, el mejillón o el centollo. "Hai moitas familias grandes que igual compran 7 ou 8 kilos de ameixas, polo que veñen antes para aforrar un pouquiño", explica López, de Pescadería Carmiña."También hemos vendido ya peces de la ría para las fiestas", comenta Esperanza Santos, de Pescadería Lola y Espe. "La verdad es que los productos son de buena calidad, si coges ahora un centollo y lo congelas va a estar buenísimo igual", añade Santos. "Como algúns mariscos teñen campañas cortas, a xente ven nos primeiros días para preguntar prezos e ir comprando", comparten desde Pescadería Cambados. Además de los "clientes habituales" que se preparan para la llegada de la Navidad, los placeros señalan el aumento de jóvenes. "Este año se ve a muchos matrimonios jóvenes que también vienen a comprar ya mariscos o pescados", apunta Julio Manuel Dacosta, de Congelados Miño. En su caso, la venta de pulpo congelado repunta en esta campaña navideña, con precios de entre 4 y 5 euros menos por kilo.

Excepto los puestos de pescado, el resto no aprecia, por el momento, el inicio de la campaña de Navidad. Margarita Otero, de Frutas Margarita, apunta que, por el momento, lo que más se vende son los higos pasos. "As uvas están a moi bo prezo, pero claro, aínda é moi cedo para compralas", apunta.