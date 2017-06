El PP de la ciudad ve "sospeitosa" la charla con los arquitectos sobre la intermodal

La charla informativa sobre la estación intermodal convocada para la tarde de este jueves a las 20,30 horas en el barrio de A Ponte por un grupo de colectivos ciudadanos no ha sentado bien el grupo municipal del PP en el Concello de Ourense, que alertó sobre "escuros intereses" para paralizar proyectos fundamentales para la ciudad.

"Respecto á misteriosa convocatoria 'espontánea' en contra do proxecto, alertamos de sospeitosas adhesións á mesma de organizacións que nada teñen que ver co proxecto, pero que si son especializadas en avivar manifestacións e ruido mediático co único obxectivo de exercer un desgaste político", indica el PP.

Los populares centran sus críticas en Stop Desahucios y el Colegio de Arquitectos. Sobre los primeros, manifiestan que "se tanto lles interesan os veciños da cidade, deberían explicarlles que os ourensáns serán os únicos que non terán que pagar nada da estación", como, asegura el PP, sí pasará en Vigo, Santiago o A Coruña.

Por su parte, el grupo popular pregunta a los arquitectos si su "belixerancia está en consonancia coas outras estacións onde a intermodalide é moito menos efectiva e real que en Ourense".

"En definitiva, se todos eses esforzos estivesen orientados en apoiar o proxecto estratéxico máis importante deste século, Ourense acadaría por fin o que leva anos esperando", concluye el PP.

Posible cambio

En relación al acto de esta tarde, cuya celebración está prevista en el parque situado junto al Puente Romano en la zona de Ribeira de Canedo, la organización avisa de que, si llueve, se trasladará al salón de actos del IES 12 de Outubro.