PP y Montesinos quieren recuperar Viana do Bolo

El PP confía en Andrés Montesinos para tratar de recuperar Viana do Bolo "e dar un goberno estable e solido, cun alcalde e un equipo que saben o que precisa o seu concello", asegura el presidente provincial, Manuel Baltar, sobre un candidato que acumula 20 años de experiencia en la vida política local, 12 como alcalde. "Este foi un mandato perdido, carente de proxecto político, no que o único que fixo o goberno local foi, precisamente, continuar co labor que nós estabamos a facer, pero sen iniciativas propias e copiándonos propostas como o paseo fluvial no encoro do Bao", dijo Montesinos, quien pretende dinamizar el municipio con un centro de día, ampliar la guardería y crear un cheque bebé, o apoyar la apicultura y la castaña. En materia de infraestructuras, la carretera de San Agostiño es su prioridad.