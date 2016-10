"Raia termal" une o turismo de Ourense co norte de Portugal

O vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, e o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), inauguraron en Melgaço unha xornada enmarcada en “O Termalismo como elemento dinamizador do territorio transfronteirizo”, na que expertos nacionais e internacionais, aportan unha perspectiva técnica sobre a captación de Fondos Europeos e do encaixe e enfoque que se pode dar aos distinto programas operativos.

Rosendo Fernández destacou na súa intervención a importancia da cooperación no proxecto “Raia Termal”, “que nos permite ter a posibilidade de alcanzar un maior financiamento para os nosos proxectos, aumentar e dimensionar a oferta do noso produto pero, ademais, permítenos traballar con outros profesionais e xerar transferencia do coñecemento".

No encontro expúxose a iniciativa “A Raia Termal”, que ten como obxectivo a protección, recuperación e posta en valor dos recursos naturais ligados ao patrimonio termal de fronteira entre Galicia e o Norte de Portugal, co ánimo de contribuír ao desenvolvemento do termalismo e favorecer o turismo de calidade na zona.

As entidades promotoras do proxecto son a Deputación de Ourense e a CHMS, tendo como socios aos concellos ourensáns de Bande, Cortegada, Lobios e Muíños, e as Cámaras Municipais portuguesas de Melgaço e Terras de Bouro.

O ámbito no que se pretende actuar son as zonas termais transfronteirizas do río Miño (Concello de Cortegada, e Cámara Municipal de Melgaço) e do río Limia, nos ámbito dos concellos de Lobios, Bande e Muíños, e da Cámara Municipal de Terras de Bouro.

Dentro das actividades que se contemplan en cada un dos eixos destaca a creación dunha folla de ruta para o impulso do Termalismo de Fronteira, con estratexias consensuadas e actividades planificadas; as actuacións puntuais para solventar problemáticas de augas residuais existentes nas proximidades de entornos termais: a construción de sendeiros, a restauración arbórea e a recuperación, mellora e acondicionamento das ribeiras dos ríos nas contornas termais.

O presuposto do proxecto ronda os 3,4 millóns de euros, dos cales se espera que un 75% sexa co-financiado por FEDER.