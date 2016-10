Viajeros de tren ourensanos y cabreados: de mareos a películas repetidas

Cada vez más las empresas utilizan Twitter como canal de gestión de quejas con sus usuarios. Renfe no es la excepción, y los viajeros ourensanos muestran sus disgustos en la red social, que más allá de retrasos y cancelaciones, muchas veces son historias que dividen los sentimientos del que está al otro lado de la pantalla entre la empatía y la risa.

> Al que se marea y no le sirve de nada ser previsor. Hay usuarios conformistas a los que les basta con el asiento asignado aleatoriamente por la compañía, pero a los "no aptos" para viajar en sentido contrario más les vale comprar el billete por Internet y conseguir el mejor asiento. Este usuario del avant Ourense-A Coruña tuvo un pequeño problema con la gestión. "Cuando lo coges a favor, vas en contra", dice. Sin duda, un fastidio para el propenso al mareo.

@Renfe la elección de 💺 a favor de la marcha en los avant de Ourense-Coruña está al revés en la web. Cuando lo coges a favor, vas en contra. — Víctor (@vitorinocc) 30 de septiembre de 2016

> "Hoy no me puedo levantar", el hit los viajeros perezosos. "Nueve trenes entre las 6.30 y las 9.30 y sólo tres a partir de las 15.00 horas", se queja este tuitero en relación al transporte entre Ourense y A Coruña. Lo cierto es que desde la web de Renfe se puede comprobar cómo han ampliado el número de trenes entre este trayecto y el de Ourense-Santiago de Compostela, pero para algunos no es suficiente. Hasta existe una petición en Change.org que reclama más servicios, firmada por un centenar de personas.

> Los enchufes, a debate. "¿Por qué hay enchufes en un Alvia Ourense-A Coruña (2 horas) y no en el Ourense - Madrid (5:30 horas)?", se pregunta este cliente.

¿Por qué hay enchufes en un Alvia Ourense-A Coruña (2h?) Y no en el Ourense - Madrid (5:30h?)? #noentiendo @Renfe — La mala educación (@PabloPGallardo) 10 de agosto de 2016

> Los Minions, por partida doble. Si el tema de los enchufes le dificulta la vida al viajero con destino Madrid, siempre puede entretenerse con alguna de las películas que proyectan en el tren. Eso sí, en bucle. "Os de Renfe póñenche dúas películas no Madrid - Ourense, pero non che din que che ponen a mesma. Os Minions", relata otro usuario.

Os de Renfe póñenche dúas películas no Madrid - Ourense, pero non che din que che ponen a mesma. Os Minioms — David Lamas (@davidlamas_) 23 de julio de 2016

> El aire acondicionado, un tema sensible para los ourensanos. Varios usuarios se han quejado durante época veraniega de que el aire acondicionado no funcionó en alguno de los servicios, pero el disgusto mayor se lo llevó este viajero en el trayecto A Coruña-Vilagarcía, que hizo una mención especial a los ourensanos: "É posible que de Ourense abaixo necesiten aire acondicionado pero os do traxecto A Coruña-Vilagarcía vamos arrepiados #denada", escribió. Está claro, para ver contrastes no hace falta salir de Galicia.