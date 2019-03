San Xoán de Río rinde homenaje a sus primeras conductoras

La Praza do Concello de San Xoán de Río acogerá este viernes, a las 18,00 horas, un homenaje muy particular, pues va dirigido "ás primeiras conductoras" del Concello. "Mulleres que sacaron o carné e necesaitaron autorización paterna ou do marido", según indicaron los organizadores: Asociación de Mulleres Anel, Asociación Cultural Río Mola y Concello.

Son dos las mujeres que recibirán el homenaje de sus convecinos, coincidiendo con el 8-M "Día Internacional de la Mujer", Naír González Núñez y Angelines Rodríguez Enríquez. Los convocantes agasajarán a las homenajeadas con un detalle para seguidamente, dar paso a sus intervenciones, explicando sus experiencias personales.

Trives

Los organizadores invitan a acudir a la manifestación que recorrerá las calles de A Pobra de Trives. Será de mañana, a las 12,00 horas, y una vez finalizada dará paso a la inauguración de la exposición fotográfica "Mulleres Trivesas. Mulleres Tigresas", en la sala de exposiciones de Santa Leonor y cnetrada en el "empoderamiento da muller". Podrá visitarse hasta el 31 de marzo.