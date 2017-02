El temporal mantiene a 1.600 hogares sin luz y los ríos rozan el desborde

Árboles caídos, techos volados, más de 1.600 hogares ourensanos sin suministro eléctrico y ríos a punto de desbordarse por las intensas lluvias registradas. Es el balance de los daños materiales ocasionados ayer por el temporal, que dejó rachas de 134 kilómetros hora en Carballeda de Valdeorras y 132 en Cabeza de Manzaneda, donde provocó que el viento levantase parte del tejado de la estación de montaña. Como medida preventiva, ayer se cerró el complejo deportivo de Monterrei y los parques de la ciudad continúan precintados por riesgo de caídas de árboles y ramas. Las máquinas quitanieves también tuvieron que actuar en la tarde de ayer en la carretera OU-122, en el término municipal de Carballeda de Valdeorras.

Mientras Renfe y Adif continúan trabajando con el fin de normalizar el tráfico ferroviario, la conexión entre Ourense y Vigo sigue interrumpida desde el pasado viernes. Motivo por el se mantiene un plan alternativo para transportar a los viajeros por carretera entre ambas ciudades.

Además del viento, las intensas lluvias han sido las protagonistas durante la jornada de ayer, acumulándose en Entrimo 97,8 litros hasta las 21,30 horas. En cuanto al estado de los embalses en Ourense, están al 55,90% de su capacidad mientras que al inicio de semana este porcentaje se situaba en el 49,73%; es decir, seis puntos de diferencia.

Un incremento significativo aunque la Confederación Hidrográfica del Miño Sil mantiene la prealerta por sequía. Tirando de la media histórica, comprendida entre 2000 y 2016, el promedio se sitúa en el 71,8%. El año pasado durante estas mismas fechas, los embalses estaban al 85,64% y en 2015, al 71,04%, según los datos facilitados por el organismo de cuenca. No obstante, la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta decidió activar el "Plan Especial para o risco de inundacións en Galicia". Y es que en la capital de As Burgas, el río Miño ya inundó las termas públicas de A Chavasqueira mientras que el Arnoia anda a sus anchas por Baños de Molgas, desde la mañana de ayer.

El Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de O Ribeiro tiene el ojo puesto en el Avia, "que está sobrepasando o nivel de activación. E so fai dous días tiñamos sequía", puntualiza Julio Puentes, jefe del GES de O Ribeiro. Por el momento, el río está causando daños materiales en el puente de la Veronza, coincidiendo con la desembocadura del Maquiáns. Los cortes de suministro eléctrico también afectaron a esta comarca. En el núcleo de Francelos estuvieron sin luz hasta las 19,00 horas de ayer y al PAC de Ribadavia le facilitaron un generador de energía eléctrica para que los facultativos pudiesen continuar con su trabajo.

Electricidad

En el conjunto global, un total de 1.678 clientes de Gas Natural- Fenosa continuaba sin luz a las 20,30 horas de ayer. La compañía eléctrica reforzó el dispositivo con la llegada de brigadas de Castilla y León y otros puntos de España con el fin de restablecer el suministro lo antes posible. Trabajan cerca de 600 personas. Las zonas más afectadas por los cortes de luz están en O Carballiño, Boborás, Rairo, Beariz y Visuexes, en el Concello de Allariz. También se vio afectada la parroquia de Puga, en Toén, y el pueblo de Carballo, en Souto Penedo, en el concello de San Cibrao. Por otro lado, los vecinos de A Gudiña sufrieron cortes intermitentes del servicio eléctrico y en Cualedro están sin luz desde las 19,00 horas del viernes.

Además de los problemas relacionados con postes o cables de la luz, la caída de árboles o ramas a las carreteras fue otra de las incidencias registradas en la provincia. En este sentido, el Centro de Atención ás Emerxencias del 112 gestionó un total de 38 incidentes relacionados con el episodio de meteorología adversa entre las 12,00 horas y las 18,00 horas de ayer.

De esta forma, los GES de Muíños tuvieron que retirar un árbol que obstaculizó el tráfico en la carretera OU-1205, mientras que Protección Civil de Pereiro tuvo que cortar otro cinco en la carretera que va desde la N-525 a Rante. También, en Santa Leocalia y en Parderne de Allariz.

En Maside, un árbol cayó sobre una chabola del poblado gitano, aunque no hay que lamentar daños personales.

Ya en Barbadás, Protección Civil atendió también incidencias relacionadas con caídas de árboles en Piñor, Loiro y en la zona de la capilla de San Benito. "Estamos desbordados. A mañá, ao levantarse a xente e ver árbores no chán, isto foi un non parar", indican desde Emergencias Barbadás. Doce son las personas encargadas de atender los avisos procedentes de todos los puntos do municipio, además de un operador de comunicaciones en base. En este sentido, mantienen habilitadas dos líneas, dos líneas móviles, un fax "e traballamos internamente con tres canles de radio dixital TETRA, ademais de estar conectados co teléfono 112 con unha terminal remota", destaca Dani Rey, responsable del servicio de Emergencias de este municipio.

Meteogalicia, organismo que depende del la Consellería de Medio Ambiente, mantuvo ayer la provincia bajo alerta amarilla, por ráfagas superiores a los 80 kilómetros hora. El viento también causó daños materiales en el Concello de Trasmirás, volando parte del tejado de una casa situada en O Castelo y levantó tejas en otra ubicada en San Andrés.En Seixas, la cubierta de un alpendre también se vio afectado por culpa del temporal de viento.

Ya en el valle de Monterrei, la cubierta de una vivienda en ruinas en el pueblo de Tamagos se desplomó como consecuencia de la virulencia del viento. En esta misma aldea, los vecinos tuvieron problemas con el suministro eléctrico.

Jornada también ajetreada en la ciudad. Los bomberos realizaron varias salidas a lo largo del día para el corte de árboles en las calles Villaamil y Castro, del Tangaraño y en la pista Roja.

Durante la mañana, también se desplazaron hasta la calle As Lagoas para retirar la cornisa desprendida de un edificio, situado a la altura del número 11. Ya por la tarde, retiraron el capuchón de una chimena en un inmueble situado en la calle Remedios, número 18, y se desplazaron hasta Rairo, a las 15,30 horas, donde un árbol cayó sobre el tendido eléctrico. También se encargaron de la retirada de tejas en la calle Santo Cristo, en el barrio de Mariñamansa.