Una pasarela que engancha

La pasarela sobre el río Mao, que en su día se proyectó como "un complemento del recorrido turístico por la Fábrica de la Luz y el monasterio de Santa Cristina", según recuerda el concejal de Cultura de Parada de Sil, Francisco Magide, se ha convertido en un auténtico foco de atracción turística para la zona. "De hecho, son cada vez más los visitantes que nos preguntan ya directamente por este recorrido que bordea los paisajes de la Ribeira Sacra", señala.

Y la satisfacción de quienes se acercan a este lugar único, diseñado por la ingeniera ourensana Marta Docampo, se refleja en los comentarios de quienes lo han visitado. "No tenía ni idea de estas pasarelas. Oí hablar de ellas por casualidad e inmediatamente consulté. Me impresionaron las películas que vi, pero es que la visita que he realizado me ha dejado boquiabierto", señala Iñaki T., de Pamplona.

"Creo que es una visita obligada, y creo que es posible para casi todas las edades", señala otro de los usuarios. "Una actividad muy recomendable para hacer con niños, te puedes despreocupar ya que las pasarelas están perfectamente hechas con sus barandas laterales", explica Carlos V. de Valencia.

El entorno natural, la tranquilidad, la originalidad del paseo y los hitos explicativos -el recorrido cuenta con varios paneles interactivos que explican la flora y fauna que se pueden encontrar en la zona, incluso con sus correspondientes códigos QR- son algunos de los detalles que destacan quienes han visitado esta pasarela del río Mao.

Aunque empezó su andadura al ritmo del boca a boca, en los últimos dos años "se ha producido un boom de visitantes, hasta el punto de tener un problema de carga a la hora de encontrar aparcamiento que debemos resolver", reconoce Magide. De hecho, el Concello ya está trabajando en una posible solución que, en todo caso, "no pasaría por concentrar todos los coches en un único aparcamiento sino en ofrecer varios más pequeños y repartidos, de forma que mantengamos el respeto por el entorno".

Tiene un recorrido de cerca de un kilómetro en plena naturaleza, elevado sobre la Ribeira Sacra

Y es que es precisamente ese entorno privilegiado de la Ribeira Sacra -que opta a ser patrimonio de la Humanidad por la Unesco- el que ha permitido que esta pasarela reciba más de 4.000 visitantes durante los meses de verano, "aunque descienda un poco el resto del año".

En cuanto al perfil del visitante que quiere tener esta experiencia de dar un paseo, prácticamente en medio de las nubes y palpando la naturaleza exuberante de este rincón de la geografía ourensana, "es gente de todos los sitios, desde Madrid hasta el País Vasco, y últimamente se ven muchos extranjeros que vienen con sus caravanas".

Esta pasarela está enmarcada en la ruta de senderismo PR-G 177, en la ruta cañón del río Mao de 16,5 kilómetros con dos bucles circulares, uno de 5 kilómetros dónde está la pasarela y otro de 11,5 donde está la necrópolis y el puente medieval de Conceliñas.

En su entorno, la Fabrica de la Luz, donde se desarrollan actividades culturales y deportivas todo el año, y Santa Cristina. Naturaleza y cultura de la mano a las que acceder desde una pasarela, cada día con más seguidores.