Los vándalos cubren la ciudad con doce pintadas a la semana

Los pintan, les roban piezas o destrozan algunas de sus partes. El vandalismo no tiene freno en la ciudad remitiéndose semanalmente a la Concellería de Medioambiente un expediente por destrozos en monumentos, mobiliario urbano y contenedores de basura. Su reparación asciende a los 135.680 euros anuales sin contar los daños morales causados, por ejemplo, al escultor Leandro Sánchez tras los vándalos destrozar el rabo de la vaca Popi, una de sus piezas escultóricas situada en la plaza de Paz Novoa.



El pasado 7 de agosto le rompieron el rabo, le hicieron un agujero en una pata y quemaron la papelera. "Siempre que rompen una obra que has hecho te duele. Es algo que has parido", indica Leandro Sanchéz, que está reponiendo la cola con fibra de vidrio. "Le estoy colocando el rabo de otra forma ya que la colocación anterior servía de escalón para subirse a la vaca", añade. La escultura fue donada a la ciudad por la Fundación Cum Laude y era una compañera de juegos para los más pequeños. "Es una lástima que los niños no puedan jugar con la vaca por culpa de algún mayorcito que se cree que es niño todavía".



Los graffiti son otra de las actividades vandálicas que afectan a bienes de uso común. Los técnicos municipales detectan semanalmente entre diez y 12 casos de pintadas."É moi difícil seguirlle o rimo", indicó el concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo. "Por moito esforzo e interés que lle poñan os traballadores en atender os espacios, senón hai un mínimo de colaboración cidadá será imposible", añadió.



Los puntos más "calientes" del vandalismo en la ciudad de As Brugas son las plazas de Bispo Cesáreo y de la Alameda. Les siguen las calles Portocarreiro, Salvador de Madariaga, Leiras Pulpeiro, Manuel Murgía y la zona de O Posío. "Tódolos días hai alguén que se encarga de tupir a fonte que hai próxima a zona de xogos do Parque de San Lázaro", lamenta Araújo. "É unha guerra de concienciación que algún día se gañará", puntualiza.

Multa de hasta 1.500 euros por daños en mobiliario urbano y esculturas

El Concello de Ourense cuenta con una ordenanza que regula el uso de zonas verdes dedicando el capítulo X al tema de las infracciones. Las graves, como el daño en mobiliario urbano, esculturas y bancos, llevan pareja una multa entre 751 y 1.500 euros. La reincidencia supone una infracción grave, con sanción de 1.501 a 3.000 euros.