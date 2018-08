Las Xornadas do Folclore, la ruta cultural que recorre la provincia

Las XXXV Xornadas do Folclore prosiguen con su recorrido por diversas localidades de la provincia, a donde llevan el color, la música y la tradición de los países invitados.

En la jornada de ayer, Argentina, Sudáfrica y Bielorrusia actuaron en A Rúa, donde ofrecieron sus espectáculos a partir de las 22,30 horas en el Parque do Aguillón. Por su parte, Colombia, Tahití y Ucrania actuaron en la Praza das Toldas de Maceda. En palabras del director artístico, Xulio Fernández, este año las agrupaciones escogidas "teñen moita calidade", por lo que no duda en invitar a vecinos y visitantes a acercarse a disfrutar de sus actuaciones. Por el momento, la organización no ha tenido "ningún problema", excepto la lluvia, que afectó a las actuaciones del miércoles por la noche. "Do resto, fenomenal", concluyó Fernández.

En la jornada de hoy, las xornadas se trasladarán a Celanova, a partir de las 20,30 horas en el Claustro do Mosteiro, y a Castro Caldelas, a las 22,30 horas en la Praza do Prado. Mañana, las citas serán en Viana y Xinzo, donde también habrá un desfile de tres de los países.