A Xunta aproba as obras de reforzo do firme para catro estradas da provincia

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170623/AnuncioG0181-160617- 0002_gl.html a licitación das obras reforzo de firme nos treitos máis danados das estradas OU-161, OU-301, OU-312 e OU-540 coa finalidade de mellorar a seguridade e comodidade dos seus usuarios. Os traballos desenvolveranse nos concellos de Barbadás, A Merca, Celanova, Verea, Bande, Muíños, Lobios, Xinzo de Limia, Porqueira e Lobeira.

Este proxecto ten por obxecto a rehabilitación do firme en puntos localizados mediante solucións baseadas no fresado e reposición ou extensión de microaglomerados, segundo as necesidade de cada subtreito, mellora da drenaxe e reposición de sinais verticais, elementos de balizamento e sistemas de contención existentes e en mal estado.

O concello no que se prevén as actuacións máis importantes é o de Lobios, no que se proxectan traballos por un importe de case 240.000 euros; en Celanova executaranse obras cun presuposto de preto 135.000 euros; no municipio de Verea o importe das obras cífrase en pouco máis de 95.000 euros; polo que respecta ás obras do treito da estrada que pasa polo concello de Bande o seu investimento acada case os 82.000 euros; os traballos proxectados en Muiños teñen un presuposto de 74.500 euros; canto ás obras previstas en Barbadás custarán case 70.000 euros; ao concello de Porqueira destínase 61.500 euros; ao de Lobeira máis de 52.000; os traballos que se executarán na Merca superaran os 8.000 euros; mentres que en Xinzo de Limia o orzamento das obras cífrase en 4.500 euros.

Plan de Reforzos de firme Estas actuacións forman parte do Plan de reforzos de firme co que a Consellería de Infraestruturas e Vivenda mellorará case 700 quilómetros de estradas de titularidade autonómica, cun orzamento de 20 millóns de euros.

O Goberno galego continúa a traballar no obxectivo prioritario de conservar a rede viaria autonómica en óptimas condicións coa fin de incrementar a seguridade viaria e proporcionar aos usuarios unhas vías cómodas que melloren a súa calidade de vida, potenciando o desenvolvemento económico e social dos municipios galegos.