¿Sabe usted...

-Que la producción "I see you everywhere" del celanovense Rubén Méndez -reciente protagonista del suplemento Vida de este periódico- es uno de los finalistas mundiales para competir en el Festival de Cine Alternativo de Toronto? -que el jurado los ha nominado en la categoría de mejor cortometraje fantástico/terror? -que además fueron semifinalistas en Los Angeles CineFest?

-Que ya hay fecha para la VI Xuntanza de la familia Santalices? -que será el próximo 5 de agosto? -que también tiene decidido el lugar? -que será el castillo de Soutomaior (Pontevedra)? -que aunque la familia está repartida por toda España, habrá mucha presencia ourensana entre los alrededor de 70 convidados? -que no faltará el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices?

-Que la parroquia de San Pío X ha decidido celebrar su 50 aniversario a lo grande con sus feligreses? -que con este fin ha organizado una peregrinación a Jerusalén y los Santos Lugares para el próximo verano? que en concreto será del 23 al 31 de julio y parece que todavía quedan plazas? -que invitan a unas "jornadas de reflexión con Jesús en los lugares más emblemáticos de su vida"?