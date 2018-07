Ya llega uno de los eventos más esperados dentro de los juegos de azar online: prepárate para el Big Indie Pitch

El Big Indie Pitch regresará a Brighton una vez más, y esta vez Space Ape Games, Jagex, The Games Hub y el patrocinador de la temporada BIP G-STAR se unieron a para hacer de este evento uno de los más importantes del años. En esa dirección, la ciudad de Brighton ya está lista para recibir a las voces más importantes dentro de la industria de los juegos online. Esta bella localidad de la costa británica promete ser el escenario ideal para un evento clave para el presente y futuro cercano de la industria de los juegos de azar online.

Algo que caracteriza al Big Indie Pitch y lo vuelve un evento casi único en el mundo es el formato de citas rápidas. Allí, cada desarrollador podrá disponer de 4 minutos con cada panel de expertos, lo que significa que los participantes recibirán comentarios reales y personalizados por parte de las voces más autorizadas dentro del sector. Así, si te preguntas cómo afectarán las criptomonedas como Ethereum a la industria, ellos te podrán dar una respuesta. Si, en cambio, te preguntas cuál será el futuro del Black Jack, la ruleta, las máquinas tragaperras y otros juegos clásicos para casinos online de este tipo, también podrás recibir valiosa información de primera mano.

Cabe destacar, además, que habrá una cobertura especial por parte de Pocket Gamer, AppSpy y más allá, lo que hace de esta una gran oportunidad para que tu mundo y tu estudio sean visibles a lo largo y ancho de todo el mundo. También podrás contar con la posibilidad de ganar uno de los Premios Indie que brina el Big Indie Pitch, los cluales permiten a los ganadores acceder a una gama de servicios de asesoría y publicidad de Steel Media.

En esa misma dirección, el evento que tendrá lugar en Brighton el próximo 10 de julio invita a desarrolladores independientes de todas las formas y tamaños a un lugar para presentar sus juegos a los distintos especialistas y periodistas que suelen cubrir este tipo de eventos.

¿Cómo registrarse para este evento?

Seguramente ahora te estés preguntando cómo hacer para registrarte en el Big Indie Pitch en Btighton. Si todavía no lo has hecho, lamentablemente te has quedado afuera, ya que la fecha límite para las presentaciones era la medianoche del miércoles 4 de julio. El proceso era bastante simple: debías dirigirte a la página oficial del evento y registrar tus datos personales. El comité organizador revisaba la información brindada y seleccionaba a los afortunados que podrán ser parte de este esperado y prestigioso evento.

En esa misma dirección, desde el Big Indie Pitch señalaron que todas las presentaciones serían notificadas si tienen éxito en su aplicación. Cabe recordar que el evento es completamente gratuito, por lo que la presentación también lo era. Ahora bien, si no quedaste seleccionado o no llegaste a tiempo de presentarte, por supuesto que eres más que bienvenido a presenciar el evento y echar un vistazo a la competencia mientras tomas una copa.

No dudes más y haz tus maletas para viajar a Brighton en unos días. Si te apasiona el mundo del entretenimiento web, no hay otro evento que te brinde lo que el Big Indie Pitch: información valiosa, contactos y diversión mientras tejes redes que te serán de gran ayuda en el futuro.