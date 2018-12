Savia nueva para el rock clásico

Algo que he llegado a detestar de la prensa musical anglosajona, especialmente de las revistas inglesas: Desde que los Beatles se separaron en 1970, todas, absolutamente todas las publicaciones británicas, desde Melody Maker a Mojo, pasando por Kerrang! o New Musical Express, se afanan cada semana no en poner en su portada a una nueva banda que traiga una propuesta musical novedosa, rompedora, que pueda significar una aportación real a la evolución del rock, sino en la enésima banda a la que se llama “los nuevos Beatles”, “los nuevos Oasis”, “los nuevos Nirvana” o “los nuevos Coldplay”. Es decir, la falta de creatividad, de imaginación y de sentido de la evolución que se ha instalado desde hace más de 20 años en el rock anglo-americano es tal, que se evidencia en el hecho de recurrir constantemente al señuelo de la comparación con los clásicos para vender portadas de revistas o atraer la inversión publicitaria de las grandes multinacionales del disco. Algo tan viejo como el mundo, pero muy decepcionante.

El último caso tiene que ver con un a mi juicio muy buen grupo – todavía no se les puede situar en la excelencia musical; son muy jóvenes, están prácticamente empezando y si editan su masterpiece absoluta con 22 años eso significa que estarán muertos en 5 años- que tocará a comienzos de año en Barcelona y que han despertado una expectación muy grande por cuanto las críticas que se hacen de ellos en la prensa americana no pueden ser mejores, a pesar de que desde las redes sociales ya se ha iniciado el acoso y derribo contra ellos.

Son de Michigan, se formaron en 2012 y se llaman Greta Van Fleet. Hay un amplio sector de la critica que apuesta por ellos como una banda llamada a ser de las que tome el relevo de las grandes, que los sitúa ya entre los grupos que llegarán a la división de rock de estadios. Yo personalmente creo que aún tardarán en llegar a ese ámbito, pero me parecen una formación que cuenta con todos los factores a su favor para conseguir ese objetivo.

Greta Van Fleet es una banda cuyas influencias vienen básica y fundamentalmente del rock clásico británico, incluso si se quiere del british-blues de finales de los 60: Yardbirds, Cream, Traffic, Ten Years After y desde luego, Led Zeppelin. Al escucharles, añadiría unos toques bien matizados de Faces, Queen y The Cult. Tienen buenas canciones, un sonido personal y muy trabajado que incorpora una gran personalidad propia a pesar de moverse en un terreno muy localizado en una época, una sonoridad y una concepción del rock con unos estándares muy predeterminados.

Sin embargo, de nuevo con esta manía de reducir todo a la comparación con las leyendas, nos han sido pocos los medios que se han limitado a presentarles como “los nuevos Led Zeppelin”. Con toda seguridad, alentados por unas declaraciones -ignoro si sacadas de contexto o no- de Robert Plant, quien parece ser que dijo sobre ellos que le parecían una nueva versión de los Led Zeppelin del primer disco.

Bien, la huella y la influencia de Led Zeppelin en este grupo es sin duda evidente, algo de lo que además, el grupo se enorgullece: “Que alguien como Robert Plant hable de nosotros es realmente inspirador. Nos da la certeza de que lo que estamos haciendo no es algo que esté pasando desapercibido. Que se nos compare con Led Zeppelin es algo de lo que sinceramente nos sentimos orgullosos, y que se nos relaciones con 'Led Zeppelin I' lo tomamos como un cumplido porque es realmente un gran disco”.

E insisten en lo siguiente: “Hay una gran variedad de influencias en nuestro sonido, en especial de bandas con las que crecimos. Somos una banda para nuestra generación, con lo cual mucho de lo que se hace en la actualidad también forma parte de nuestras influencias, no nos aislamos de nuestro entorno. Led Zeppelin por supuesto está ahí, pero no solo ellos. The Beatles, The Rolling Stones, Buffalo Springfield también está ahí, y no tenemos el menor problema en reconocerlo. No estamos tratando de ocultar nada”.

Breve reseña biográfica: La banda se formó en Frankenmuth, Michigan, en 2012 por los hermanos Josh, Sam y Jake Kiszka, cantante, guitarrista y bajista respectivamente, junto al batería Kyle Hauck, quien fue reemplazado en 2013 por Danny Wagner. Tomando su nombre de una vecina de su casa para la cual su padre solía cortar leña, a comienzos de 2014 grabaron un EP en vivo en una sola toma que se lanzó posteriormente el 7 de junio de aquel mismo año. Su canción “Highway Tune” no tardó en adquirir una gran popularidad, sobre todo a través de iTunes y merced al éxito de su video-clip, distribuido en exclusiva por Loudwire.

Un nuevo EP titulado 'Black Smoke Rising' se lanzó el 21 de abril de 2017 y tras su primer gira relevante por Estados Unidos, en octubre de 2017 ganaron el premio al Mejor Artista Nuevo en los Premios de Música de Loudwire. Poco tiempo más tarde, en noviembre editaban un nuevo Ep llamado 'From The Fires' en el que además de las cuatro pistas de 'Black Smoke Rising', se incluían nuevos temas como "Edge of Darkness" y "Talk on the Street", así como unas más que atractivas versiones de "A Change Is Gonna Come" de Sam Cooke y "Meet on the Ledge" de Fairport Convention.

La mayor parte de 2018 la han pasado en el estudio grabando su primer larga duración que se ha editado recientemente, 'Anthem Of The Peaceful Army', y haciendo más giras por USA, preparando ya su inminente desembarco en Europa en 2019. Cabe señalar a la hora de entender porqué se habla de ellos ya como una banda que llegará muy alto, que el grupo se presentó en la Fiesta de los Premios de la Academia de Elton John el 4 de marzo de 2018 a petición personal del anfitrión, quien se unió a Greta Van Fleet en el escenario para su "Saturday Night's Alright for Fighting" y tras acabar el show, Elton John les recomendó que se volvieran más intensos y extravagantes tanto en su puesta en escena en directo como en su vestuario. No menor repercusión alcanzó el pasado 26 de julio su debut en televisión en 'The Tonight Show', protagonizado por Jimmy Fallon, con "When the Curtain Falls", el primer sencillo de su afamado disco debut.

Acéptenme este consejo: Greta Van Fleet es una banda que merece ser escuchada y analizada sin apriorismos, sin condicionamientos previos y aún sabiendo cuales son sus orígenes, de manera lo más desprejuiciada posible. Al igual que Blackberry Smoke en el southern rock o Striker en el hard rock-heavy metal, Greta Van Fleet es un grupo que quizá en cierta manera reproduciendo lo que sucedió con The Black Crowes a principios de los 90, vienen a renovar un estilo de música ya plenamente establecido, el rock clásico, obviamente desde unas referencias ya conocidas y haciendo suyas las características más claras de toda una escuela y una tradición. Pero no limitándose a reproducir mecánicamente un esquema, sino a aportar su propia personalidad, su propio lenguaje y la mirada, siempre necesariamente distinta, de unos músicos que pertenecen a una generación que ha conocido un mundo muy distinto del de las décadas de los 60 ó 70 del siglo XX.

Merece mucho la pena darles una oportunidad. Tan solo espero que siendo un banda en la que conviven tres hermanos no les pase lo mismo que a los Black Crowes y que las luchas de egos no frustren un proyecto por el que personalmente apuesto y al que pienso ir a ver como se defienden en directo en Barcelona.