"Campfire Creepers", primera serie de ficción con realidad virtual

La realidad virtual (RV) es "el comienzo de un nuevo mundo", asegura el cineasta Alexandre Aja, cabeza pensante de "Campfire Creepers", la primera serie de ficción que utiliza esa tecnología en la que aúna historias de terror al más puro estilo tradicional con una visión en 360 grados.

"Adaptar ese concepto tradicional de contar una historia con la tecnología más puntera a través de la RV es un reto muy interesante", señala en una entrevista con EFE Aja sobre esta experiencia pionera de la que ha grabado dos episodios en Madrid y localizaciones cercanas, con Robert Englund (Freddy Krueger) protagonizando uno de ellos.

Aja, realizador de cintas como "Horns", "Mirrors" o "The Hills Have Eyes", grabó durante dos semanas estos dos primeros capítulos de lo que está pensado sea una antología, en la que un grupo de niños cuenta alrededor de una hoguera historias de miedo clásicas al estilo de "Cuentos de la Cripta", "Poltergeist" o "Viernes 13".

Pero todo ello en una visión en 360 grados, un reto que ha producido la empresa tecnológica Oculus en alianza con Future Lighthouse y para el que han tenido que "crear" una nueva cámara que recoja esa visión panorámica que se estrenará en la plataforma Oculus Stores.

"La realidad virtual es el comienzo de un mundo nuevo. Definitivamente es el futuro, pero todo tiene que estar inventado. Así que para hacer los dos primeros episodios de `Campfire Creepers` tuvimos que crear nuestra propia cámara", apunta Aja.

El sistema que ha desarrollado el equipo de Future Lighthouse se compone de diez cámaras acopladas de forma circular, además de otra en la parte superior para grabar también en plano cenital, y aunque Aja reconoce que la técnica todavía se encuentra en estado embrionario, también dice que "el resultado es espectacular".

"Grabar es la parte rápida. Es difícil y duro, pero la postproducción es lo complicado por los efectos visuales, y hay que conseguir que el estéreo funcione", explica, y añade que la idea de esta serie surgió por el deseo de "hacer una nueva tecnología" y a la vez "volver" al tipo de historias que veía cuando de niño.

La duda le surgió, cuenta, cuando reflexionó sobre si materializar esa idea en una película, una serie o una web serie.

"Pero entonces Patrick Watson, que estaba haciendo la música de mi último largometraje -"The 9th Life of Louis"- y estaba muy inmerso en el mundo de la RV, me dio la idea hace dos años", dice.

En ese momento se dio cuenta de que "Campfire Creepers" tenía que hacerse a través de la RV: "Era el medio perfecto para reinventar otra manera de contar nuestra historia", y un ingrediente interesante para ver "cómo" se puede asustar más a la audiencia.

Espera que "Campfire Creepers" sea una "experiencia que haga sentir miedo o diversión de forma real", aunque parte de la base de que ese "encuentro entre la forma más primaria de contar una historia y la nueva tecnología" va a ser una "unión" que de por sí creará "algo que la gente no ha visto hasta ahora".

"He vuelto a mi niñez, cuando mis amigos y yo compartíamos historias de miedo. Volver ha sido una experiencia muy nostálgica y divertida, y espero que `Campfire Creepers` puedan tener ese mismo efecto en la audiencia", reconoce el cineasta francés.

La gente, dice, "todavía se pregunta qué va a pasar con esta tecnología": "¿Reemplazará al cine? No lo creo. ¿Y a los libros? Tampoco lo creo. Simplemente es un nuevo formato, cuando se inventó el cine no reemplazó nada", argumenta sobre esta tecnología "complementaria" que hará que la audiencia "viva" la experiencia.