Las novedades de iOS 10

Hace dos semanas Apple instalaba en todos sus terminales telefónicos la nueva versión de su afamado sistema operativo, el iOS 10, que llega cargado de novedades, la mayoría de ellas personalizables a los gustos del usuario. Aquí te ofrecemos una pequeña lista de "trucos" para que no te pierdas ninguna de las nuevas funciones con las que cuenta tu Iphone.

En primer lugar, han cambiado la forma en la que se desbloquea el terminal, ya no se desbloquea deslizando el dedo hacia un lateral, como se viene haciendo en los modelos de Apple desde el año 2007. Además, cualquier persona puede ver los mensajes, o los avisos de aplicaciones, así como llamadas, deslizando la pantalla hacia la izquierda. Este hecho no ha hecho mucha gracia a los usuarios de la compañía, puesto que para muchos supondrá un retroceso en términos de seguridad; para otros, suponemos, habrá sido un avance en comodidad, dependiendo de lo que estés dispuesto a sacrificar en términos de privacidad. Pero tranquilos, podemos decidir si queremos que el centro de aplicaciones se pueda ver sin desbloquear el teléfono o no, así que punto a favor para la compañía californiana. Para ello tendremos que acudir al centro de control desde ajustes, y elegir el modo.

¿No sabes dónde has aparcado el coche?

desde una nueva función que viene recogida en la sección de Mapas, dentro de Ajustes. Para ello precisamos que nuestro Iphone identifique el Bluethoot del coche, o mediante la tecnología CarPlay.

Existe la posibilidad de organizar las tareas del día a través de "widgets", esas pequeñas celdas de información que aparecen en el terminal cuando, con la pantalla bloqueada, deslizamos nuestro dedo hacia la derecha. Si bien ya existían en versiones anteriores, es en ésta cuando cuentan con verdadero protagonismo. Además podremos acceder a los avisos de aplicaciones deslizando el dedo hacia abajo (con la pantalla desbloqueada). Prácticamente todas contarán con su propio widget, lo que permite ordenar las notificaciones mejor.

Otra novedad importante, será la posibilidad de eliminar las aplicaciones que vienen de serie en nuestro Iphone, hecho que hasta el momento no podíamos realizar. Si nos arrepentimos de borrar la aplicación, no os preocupéis, podréis volverla a descargar desde la Store de Apple, sin coste adicional.

Aumentan la capacidad de trabajo de Siri, que ahora podrá funcionar también con aplicaciones externas de Apple. Si antes Siri resultaba muy útil, en ocasiones en las que necesitabas con inmediatez ciertos datos, como lugares de interés, información de internet, etc. Ahora amplia su utilidad al poder trabajar con aplicaciones de terceros.

Se podrá personalizar la intensidad de luz de la linterna, que por defecto venía siempre muy elevada. Ahora se puede hacer que ilumine más o menos en función de nuestras necesidades.

En las aplicaciones de mensajería, como Whatsapp, o la aplicación de Messenger de Facebook, podrás sustuir palabras por "emojis". En algunas ocasiones resultaba un tanto tedioso buscar el "emoji" que queríamos introducir en nuestro mensaje, pero ahora gracias a esta nueva función de iOS 10 podremos escribir "jajaja" y que una "carita sonriente" aparezca de forma automática.

Una nueva aplicación permitirá controlar todos los dispositivos electrónicos, conectados a la red, de los que dispongas en tu casa. Todo lo referente a luces, termostastos, cámaras de seguridad. Todo ellos lo podremos hacer desde la aplicación "Casa".