Más de seiscientos esquiadores abren una nueva campaña en Manzaneda

La estación de montaña de Manzaneda inició ayer la campaña de invierno. Fueron aproximadamente 600 las personas que eligieron este complejo invernal para reencontrarse con la nieve. Según los datos facilitados por la dirección, en su gran mayoría llegaron desde distintos puntos de Galicia, aunque también fue palpable la presencia de algún que otro grupo procedente de Portugal.



La nevada de esta semana sorprendió a todos. Para encontrar el precedente de una apertura de la temporada invernal con nieve en noviembre es obligado echar la vista bastantes años atrás. En 2010, las nevadas también permitieron que Manzaneda abriese sus pistas en este mes, si bien lo hizo dos días más tarde: el 28.



Esta primera jornada de la campaña invernal la vivieron fundamentalmente aficionados al esquí. También se vio a algunos niños jugando sobre la nieve con sus padres. Pero fueron los menos. Lo confirmó el director general, Gustavo Samartín Vázquez, quien comentó: "Es gente que viene a esquiar. Mucho esquiador". La inesperada nevada sorprendió a las familias que suelen movilizarse por el manto blanco, que no tuvieron tiempo para planificar su escapada.



Los trabajos de la plantilla de la estación de montaña fructificaron con la apertura de 12 pistas, con 9,65 kilómetros esquiables y espesores de la capa de nieve que oscilaron entre los 15 y los 40 centímetros. Todo invitaba al optimismo. Sin embargo, llegaron la lluvia y la niebla y con ellas, el retroceso del manto blanco. A última hora de la mañana, las pistas estaban en una situación límite.



A esa hora, el espesor de la nieve era casi el imprescindible para permitir una práctica segura del esquí, siendo visibles puntos en los que el color blanco ya había dejado paso al de la tierra. La dependencia de la nieve natural y la falta de cañones de innivación artificial traen estas consecuencias. Esta situación no desanimó a los visitantes, que disfrutaron esquiando y deslizándose con las tablas de "snowboard". Tampoco faltaron a la cita con la nieve los alumnos y profesores de la escuela de esquí que gestiona BVA Multiaventura con el patrocinio de La Región.



La predicción de Meteogalicia para hoy habla de una subida de la temperatura, con nubes y claros y sin lluvia. A su vez, la estación de montaña prevé abrir 10 pistas, con 8,35 kilómetros esquiables, con un espesor de nieve que oscila entre los 10 y los 30 centímetros. También la puesta en marcha de dos telesillas (Manzaneda y Fiontefría) y los telesquís Xeixo, Fontefría y Pluviómetro. LO contempla un parte que fue elaborado en base a unas previsiones que, al contrario que Meteogalicia, advierten de que puede volver a llover, coincidiendo con la agencia meteorológica en que subirán las temperaturas. En todo caso, la dirección no descarta unas condiciones más favorables, por lo que aconseja consultar en Facebook o en "www.manzaneda.com".