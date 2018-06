El museo petinés de la cerveza

Los aficionados a la cerveza ya no tienen que viajar a Alemania para visitar el museo de esta bebida. Este fue abierto en Petín, en una pequeña bodega denominada "A Corte do Macho". Los visitantes pueden encontrar en ella todo tipo de botellas y marcas de cervezas, desde las más corrientes a las más extrañas. Es la colección de Javier López García "Parra", quien comenzó a desarrollar esta afición hace 40 años, en buena medida influido por su estrecha relación con la hostelería. "Traballei con Barredo, distribuíndo bebidas e, despois, na empresa Cufa, os alemáns me traían cervexa", explicó el coleccionista valdeorrés.

Las paredes de la dependencia están ocultas a la vista. Ante ellas este vecino de O Barco colocó las estanterías en las que guarda cientos y cientos de botellines de la bebida nacional alemana. Son más de 5.000 las que repartió en el local. Ni el techo se libra de este afán coleccionista. Sobre él fueron pegadas las latas del líquido amarillo, que el visitante puede observar dirigiendo su vista hacia arriba.

La original colección incluye una representación impresionante de marcas. Hasta 62 países están representados en el museo de Petín y entre ellas está Cuba. Los envases de "Cristal" y "Bucanero", embotelladas en ese país, tienen un hueco en su corazón. "Me gustan por el recuerdo", comentó Javier López, aludiendo a su estancia en tierras caribeñas.

También pueden encontrarse especies extinguidas, como la botella de "Gulden", una cerveza fabricada en la provincia de Burgos y que sólo salió al mercado durante un mes. Otra rareza la ofrecen dos envases llegados desde Marruecos, en sus dos variedades: con y sin alcohol, para que los consumidores puedan degustarla según la religión.

No todos los envases son de cristal y lata. Sobre el suelo de la "Corte do Macho", el visitante también puede encontrar algún viejo barril de madera. Procede de la fábrica madrileña de "El Águila", que lo distribuyó con una capacidad de 40 litros. Su actual propietario comentó haber recibido una oferta de 2.000 euros por él. Sin embargo, no hay dinero suficiente para pagarlo. Él mismo aseguró que su colección "non ten precio".

Buena parte de las botellas que forman este peculiar museo de la cerveza son históricas, pero también las hay de tiempos más recientes e incluso algunas que miran hacia el futuro. Este es el caso de las cuatro botellas que la casa "Mahou" distribuirá dentro de una pequeña jaula de madera, un producto que aún no fue puesto a la venta.

"Estrella Galicia" también se acordó de Javier López cuando elaboró su último producto, enviándole una muestra de cerveza con sabor a percebe. Las casas cerveceras constituyen una de sus principales fuentes, pero también consigue muchos botellines a través de Internet. Los contactos iniciados por las redes sociales son otro importante medio para incorporar piezas y así auparse al noveno puesto del particular ranking nacional de coleccionistas de botellas.