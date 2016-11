Los productores de castaña piden más controles en las carreteras

Los robos de castañas en los sotos preocupan a los productores, quienes consideran que podrían erradicarse, al menos en parte, estableciendo controles en las carreteras y preguntando a los transportistas por el origen de los cargamentos de este fruto. El problema ya es conocido por el delegado del Gobierno en Galicia, a quien se lo transmitió la Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia.



La presencia de ladrones llevándose los frutos de más calidad, no es exclusiva del oriente ourensano, si bien el caso más reciente se dio en Penafolenche (Trives), donde un vecino fue agredido por los ladrones. En las cuatro provincias gallegas se dan los robos, con rifirrafes entre productores y desaprensivos, en los que llegaron a asomar las armas.



Fuentes del sector apuntaron que la situación se corregiría con controles en las carreteras y también si los comercializadores extremaran los controles de la castaña que entra en sus naves. "Alguén merca as castañas e aqueles que non teñen soutos, de onde as sacan?", dijeron. Además, mostraron su preocupación por el intrusismo existente en esta actividad, donde se mueven muchos kilos sin factura, lo cual genera un mercado negro que castiga a quienes desarrollan su actividad dentro de la Ley.