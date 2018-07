Las 40 mejores ideas para disfrutar agosto en Ourense

1- El mejor pulpo del mundo

Sí, así es. O Carballiño es la localidad del pulpo, algo que demuestra cada año con su tradicional Festa do Pulpo. El día 12 se celebra la gran comida popular que congrega cada año a casi 100.000 personas en la villa, aunque los festejos comienzan ya el día 1.

2- Volvamos atrás en el tiempo

Nada mejor para saber cómo vivían nuestros antepasados que poner en marcha la máquina del tiempo. La Festa da Istoria de Ribadavia no necesita demasiada presentación. El último fin de semana de agosto está marcado en rojo para todos los ourensanos, así como para los miles de visitantes que se acercan a la capital de O Ribeiro vestidos con sus mejores galas medievales. Pero el Esquecemento de Xinzo no tiene nada que envidiarle. La localidad cuadriplica su población del 17 al 19 de agosto, cuando el río Limia vuelve a llamarse Lethes o "río do esquecemento". Por su parte, Pazos de Arenteiro, en Boborás, propone "1809 A Batalla" ese fin de semana, una fiesta de recreación histórica que este año celebra su segunda edición.

3- Viva el pimiento

El primer fin de semana de agosto en la provincia sabe a pimiento. Arnoia, en el concello de Ribadavia, encenderá los hornillos los días 3,4 y 5, además de ofrecer mucha música y actividades deportivas. Oímbra, por su parte, acoge el día 5 su jornada de exaltación gastronómica del pimiento. ¿Cuál está más rico? Habrá que ir de cata...

4- ¿Quién quiere empanada?

El tradicional plato gallego también tiene un hueco en las festividades de la provincia. Allariz ofrece del día 17 al 19 una amplia variedad de opciones. Desde las más conocidas, de carne, bonito o bacalao, hasta pulpo o chipirones. Mesego, en O Carballiño, también celebra el día 19 una jornada dedicada a la empanada.

5- La noche iluminada

Celanova se convierte en un mar de luces la noche del día 4, en su querida A Ramallosa, dentro de las fiestas de la Encarnación. Un espectáculo que todo ourensano tiene que ver, por lo menos, una vez en su vida.

6- Música en lugares de lujo

Carlos Núñez prosigue su gira de "Lugares máxicos" en la provincia durante el mes de agosto. El día 4 estará en el Castillo de Monterrei y el día 5 en el monasterio de Santo Estevo. Por otra parte, continúa el próximo fin de semana el festival 17º Ribeira Sacra, con actuaciones en Castro Caldelas o Santo Estevo.

7- Al buen caldo

El vino, otra de las joyas de la provincia ourensana, tiene su celebración en Monterrei los días 10, 11 y 12. Un fin de semana dedicado a saborear y paladear los mejores caldos de la zona, acompañados de la oferta gastronómica local.

8- Mariachis en avión

Avión acoge el próximo día 10 una curiosa jornada dedicada a sus numerosos vecinos emigrantes a México. Tacos, tortillas y tequilas, entre otros productos, encandilarán a los presentes.

9- Habaneras en o carballiño

La música de habaneras no faltará en O Carballiño, que este año acoge el 25 aniversario del festival de música. La cita es el día 4.

10- Folclore de todo tipo

La provincia acogerá las Xornadas do Folclore, que presentan una variada oferta musical de diversos países del mundo. Sus músicos y bailarines llegan a Ourense para mostrar sus tradiciones y costumbres.

11- Medievo y ternera

Maceda acoge, el segundo fin de semana de agosto, su Feira Medieval y Gastronómica de Exaltación de carne de Ternera Autóctona, una cita imperdible para los amantes de la buena gastronomía y también, de los viajes en el tiempo.

12- Artesanía

Bande propone su tradicional Feira -Mostra de Recursos Endóxenos los días 13 y 14, donde además de artesanía, también habrá hueco para la gastronomía. Por su parte, Allariz acoge su feria artesanal del 12 al 15, y San Xoan de Río el día 10, donde también habrá gastronomía y música.

13- De bodega en bodega...

En Vilamartín de Valdeorras no puede faltar su Festa das Covas, donde los participantes catan los vinos de las 48 antiguas bodegas que se conservan en el concello. La fiesta se celebra durante el día 4.

14- gallos, burros y dance

Muíños celebra el próximo día 4 la Festa do Galo, la Festa das Sopas do Burro Cansado y, en horario nocturno, el Muiños Dance. Gastronomía, música y mucha diversión para todos los públicos.

15- Menú a base de anguilas

Porque no todo puede ser carne, en la provincia también hay hueco para el pescado. La Festa da Anguía de Castrelo de Miño propone un menú distinto los días 14, 15 y 16, en el parque náutico.

16- Visitas teatralizadas

Esta propuesta ha ido ganando peso en los últimos años. Lugares como Pazos de Arenteiro, Celanova o Oímbra proponen durante todo el mes diversas fechas para conocer de otra forma su historia.

17- Pueblo de emigrantes

Durante el siglo XX, muchos fueron los ourensanos que emigraron en busca de trabajo y prosperidad. La localidad de Esgos celebra su Fiesta del Emigrante con una jornada gastronómica con mucha música.

18- Festivales emergentes

Os Blancos, en la comarca de A Limia, acoge los días 10, 11 y 12 el Festival Reina Loba, en donde cada año, además de música, se ofrece una variada programación cultural para los visitantes. El Arteficial, en Ribadavia, también propone una interesante mezcla de conciertos, artesanía y mucho más.

19- ¿Quién puja?

La parroquia de Arcos, en O Carballiño, celebra el día 15 la puja de las dos andas de la Santa María, su patrona. El precio, que parte de una cantidad ínfima, puede llegar a los 8.000 euros.

20- Conciertos “remember"

El ciclo de Los Conciertos de La Región repasa la geografía ourensana con una propuesta musical para nostálgicos y melómanos. Maceda, el día 4, es la próxima cita, pero el recorrido continuará en Ribadavia, Verín, A Veiga, O Barco, O Carballiño y, para finalizar, Ourense. Por el momento, la atmósfera intimista de Tati's Joplin ya ha convencido con temas de Nina Simone o Bob Marley al público de Xinzo y Celanova.

21- Codorniz o Xarrete

Cortiñas y Macendo se convierten en capitales gastronómicas los días 14, 15 y 16. Codorniz y xarrete son los protagonistas de los menús, que siempre están amenizados con música, lo mejor para bajar la "paparota" y agilizar la digestión.

22- Las mejores vistas

La Ribeira Sacra es, durante estos meses, uno de los lugares más visitados de la provincia. Pero además de turistas, la zona también recibe a multitud de locales deseosos de descubrirla. La mejor opción: coger el catamarán y dejar que el paisaje de los Cañones del Sil hable por sí solo.

23- Para los carnívoros

O Irixo y Maside innovan el menú veraniego y proponen caballo. Así, el día 5 en el primero y el día 19 en el segundo, se vivirá una jornada de exaltación gastronómica distinta.

24- Los buenos callos

Pese al calor, cada año a Lobios llegan decenas de personas para probar sus tradicionales callos. El día escogido, el 19 de agosto. Lo mejor para combatir las altas temperaturas: un vino fresquito.

25- Estrellas

El cielo de la provincia se puede observar en diversos lugares. El más famoso, A Veiga, con su distinción Starlight. Además, Entrimo también propone su VIII Xornada de Astronomía, que se llevará a cabo la noche del próximo día 13.

26- Que no falte el termalismo

La provincia es famosa por sus aguas termales, algo que, en época estival, también se puede disfrutar. Además de la zona de la capital (A Chavasqueira, Outariz, Muíño) también se puede disfrutar de un baño relajante en Ribadavia (Prexigueiro) o Baños de Molgas.

27- Cine, pero al aire libre

Algo bueno del verano es la posiblidad de disfrutar del arte fuera de los espacios cerrados. Así, en numerosas localidades ourensanas se pueden ver durante este mes películas al aire libre para todas las edades.

28- ¿Cómo se hace el pan?

El ciclo etnográfico del pan es el gran protagonista del verano en Queiroás da Igrexa, en Allariz. Después de la "Seitura", tendrán lugar la "Malla" y la "Fornada" los días 4 y 5, respectivamente.

29- El arte de la raia

Durante este mes también tendrá lugar el ciclo de Encontros Arraianos en Entrimo, que busca conectar artistas y públicos de ambos lados de la raia, además de promover la confraternización entre los dos pueblos.

30- Para amantes del rock

El Carqueixa Rock, en Souteliño, Laza, ofrece este año una propuesta musical variada, con los grupos Monaghan's, Noite Fechada y Mercedes Peón. El día 4 es para bailar, cantar y, sobre todo, disfrutar de la velada nocturna veraniega. Antes de los conciertos, que darán comienzo a las 23,00 horas, tendrá lugar la ya tradicional cena popular, donde melómanos y curiososo compartirán mesa.

31- Música semanal

El ciclo Verán Cultural en Ourense y Solpores no Náutico en Castrelo de Miño ofrecen, cada semana, una propuesta musical distinta. Nada mejor que terminar una tarde veraniega descubriendo talentos emergentes en lugares de la belleza de la praza San Martiño o el náutico de Castrelo.

32- Para refrescarse

Si por algo es conocida la provincia es por sus altas temperaturas durante los meses estivales. Para ello, nada mejor que refrescarse en pozas naturales, como las de Melón o las que esconde la Serra do Xurés, o darse un baño en las piscinas municipales, esas grandes aliadas de las tardes más calurosas del verano.

33- Para los más pequeños

Los concellos de la provincia ofrecen campamentos veraniegos para los pequeños, en donde, además de pasárselo en grande, pueden hacer nuevos amigos. La oferta de actividades es variada, lo que también supone un aliciente para los más tímidos. Nunca viene mal salir de la "zona de confort" y atreverse a descubrir qué hay ahí fuera.

34- Verbenas

Es imposible enumerar todas las verbenas que acogerá la provincia durante los próximos 31 días. Las orquestas recorren estos días kilómetros y kilómetros para ofrecer sus espectáculos musicales y hacer que todos los ourensanos echen un baile al ritmo de las canciones más animadas.

35- Vamos de andaina

El buen tiempo de esta época también facilita que caminar por la montaña sea posible (y mucho más ligero). Además de aquellas organizadas por asociaciones o concellos, cualquiera puede buscar información sobre rutas, ponerse la mochila y partir con ganas de aventura.

36- Cestería

Santa Mariña de Augas Santas, en el concello de Allariz, acoge el próximo día 26 su tradicional encuentro de cesteros, donde el público puede descubrir las maravillas de este arte.

37- Juegos tradicionales

A Merca propone durante este mes la segunda edición de su olimpiada rural, destinada a los más jóvenes, que podrán descubrir a qué jugaban sus mayores en la infancia.

38- El gusto por lo antiguo

Durante estas semanas, la provincia acogerá diversas concentraciones de coches antiguos, como el día 12, en O Carballiño , donde tendrá lugar la celebración del 50 aniversario del Seat 124.

39- La vendimia

El final del verano está marcado por el inicio de la época de vendimia y en Leiro rinden homenaje a esta tradición el día 26, con una jornada etnográfica y gastronómica para mayores y pequeños.

40- A descansar

No se olvide de descansar entre fiesta, verbena, "paparota" y turisteo. ¡Bienvenido a agosto!