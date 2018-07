"Grabaré en españa mi próximo disco, un cuadro latino con sonidos de hip-hop"

Uno de los artistas ourensanos más internacional, el acordeonista Víctor Prieto, afincado en Nueva York, ha vuelto a la ciudad durante el fin de semana para impartir su "International Accordion Master Class, City of Ourense", una clase magistral que alcanza su quinta edición y de la que disfrutaron alumnos de España, Alemania, Italia y Portugal. El artista, que tiene en su currículo un Grammy y colaboraciones con músicos de relevancia mundial, enseñó a las nuevas generaciones varias de las técnicas que él inventó. Ahora, planea su posible vuelta a España.

¿Cómo es la técnica?

Se llama "aproximación de acorde en ambas manos, que se trata de coger una armonía y moverla en intervalos. En definitiva, permite crear colores que antes no se podían crear con el acordeón. Los alumnos de la masterclass vienen por estas técnicas, ya que se trata de dar el mayor material a las nuevas generaciones.

¿El acordeón es un instrumento más abierto a la creatividad?

Sí, hoy en día, el tipo de acordeones que hay dan unas herramientas que antes no tenías.

¿Y la formación, cómo cambia de Europa a EE.UU.?

La formación de música en general, ese valor del jazz, está en Nueva York. Pero musicalmente, el acordeón se ha desarrollado mucho más en Europa. Pero hay una ola de acordeonistas en EE.UU.

¿A qué se debe esa ola o "moda"?

En Europa, el acordeón nunca desaparecerá porque pertenece a nuestra cultura, ya no es minoritario.

¿Qué más influyó en que no sea un instrumento minoritario?

El conservatorio y las escuelas. Cuando puedes tener una carrera en acordeón, deja de ser instrumento minoritario.

¿Fue fácil introducirlo en Estados Unidos hace 20 años?

No. Cuando llegué, fui yo el que desarrolló todo el acordeón-jazz. Los acordeonistas de EE.UU. son de mi escuela.

¿Cuál era el comentario cuando le veían con el acordeón?

"Me interesa mucho lo que haces", decían. Mis estudiantes han desarrollado la técnica y tengo estudiantes increíbles con 22 años, hay que darles la batuta a otros.

¿Se plantea volver?

A partir de octubre empiezo a ir y volver, porque estoy con proyectos en Madrid. He tocado con la crème de la crème, ahora estoy a mi rollo y quiero estar más tiempo en España. Grabaré el disco y después ya se verá si me quedo o no en España.

¿Cuáles son esos proyectos?

Tengo un disco que voy a intentar grabar en España. Es un cuadro latino, más electrónico, con sonidos de hip-hop y más "Puerto Rico", con pedales. Es un reto diferente pero viejo, ya que esta idea nació en Berkley hace tiempo.

¿Para cuándo escucharemos el nuevo disco?

Quizás se lance en diciembre de este año o enero de 2019.