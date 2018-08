Menú del fin de semana en la provincia, ¿qué te apetece comer?

Las previsiones meteorológicas para este fin de semana anuncian altas temperaturas y un sol radiante. No obstante, entre chapuzón y chapuzón nada mejor que una buena "paparota" a la sombra en las horas de mayor calor. Y después de comer, nada mejor que una larga sobremesa antes de volver a refrescarse en el agua. La provincia acoge los próximos sábado, domingo y lunes diversos eventos gastronómicos para todos los gustos. Aquí van cinco opciones con menús "delicatessen", para disfrutar de los productos propios y no olvidarse de que aquí se come muy bien.

Pimiento de Arnoia

El concello de A Arnoia, en la comarca de O Ribeiro, celebra su fiesta de exaltación gastronómica desde hoy hasta el próximo domingo. Los fogones se encienden el viernes, a partir de las 20,40 horas, que freirán durante todo el fin de semana miles de pimientos para todo el que quiera pasarse por allí. Además de comida, también habrá mucha música y actividades para los más pequeños.

Pimiento de Oímbra

En la provincia hay otro pimiento con nombre propio, el de Oímbra. Su sello, "Indicación Xeográfica Protexida Pemento de Oímbra", será el gran protagonista de la jornada del domingo. Durante todo el día, los visitantes podrán catar el producto de forma gratuita, además de disfrutar de actividades paralelas como el concurso de platos de cocina o la feria de artesanía y maquinaria agrícola.

Triple apuesta en Muiños

La localidad acoge este sábado su "Festa do galo pica no chan" y "becerro do Xurés ao espeto" para comer y en el turno de tarde, a las 20,00 horas, la "Festa das sopas do burro canso" . ¡Opciones de todo tipo para los paladares! La feria de artesanía, los juegos tradicionales y el Muiños Dance, a partir de las 23,00 horas, completan el cartel de la celebración gastronómica. Los más pequeños podrán disfrutar durante todo el día de hincables tradicionales y acuáticos.

Festa da Anguía en Castrelo

Barral, en el concello de Castrelo de Miño, ofrece este sábado, domingo y lunes un menú a base de su producto estrella, la anguila. El campo de fiesta del concello acogerá mesas y parrillas para la multitud de visitantes que se acercarán durante los tres días, además de una variada ambientación musical, óptima para echar un baile después de los postres.

Festa do Cabalo en Irixo

O Irixo será el domingo el punto de reunión de los amantes de equitación de la provincia, que disfrutarán el domingo de la belleza y andadura de los caballos. Pero como toda fiesta gallega que se precie, la comida no se dejará de lado. Habrá comida popular para todos los que quieran quedarse a disfrutar de la jornada equina.