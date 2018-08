"As paisaxes de película" en República Dominicana

Este ourensán con formación en peluquería decidiu reinventarse e atopar na súa profesión de barbeiro unha canle de darlle saída as súas inquedanzas, podendo plasmar o seu "toque persoal en cada traballo que fago", segundo explica.

Mentres que na súa profesión aposta por "arriscar e superarse día a día", lanzándose a montar o seu propio negocio, no seu tempo de lecer opta por viaxar e descubrir novos espazos.

Dos seus amplos percorridos polo globo terráqueo, Cerqueira reseña o seu viaxe a "República Dominicana", por ser "un paraíso en si mesmo, con paisaxes de película". Di o barbeiro que "foi un país que me marcou moito pola tranquilidade que me conseguiu aportar", recoñece o ourensán, que recorda "a aventura que supuña levantarse cada día coa ilusión de coñecer novas praias e como non, vivir aventuras únicas".

Aínda que "recoméndoo todo, dende as súas praias exóticas, ás agradables temperaturas ou á gastronomía única", o barbeiro de Lobios recoñece que se queda "coa xente nativa, pola alegría que transmiten. Axudan a relativizar moito os problemas e, ademais, ensínannos a tratar aos demais con respecto e cariño".

Neste sentido, afirma que "a cultura do país marcoume moito. De República Dominicana só gardo recordos duns días marabillosos".