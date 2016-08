Torturas, piedras curativas y fantasmas de leyenda

Desde una santa quemada en un horno, hasta un pedrusco con propiedades curativas, pasando por casas con fantasmas, torturas medievales y un Santo Cristo al que le crece el pelo. Todos estos relatos forman parte de la tradición oral, que pasa de generación en generación. Las leyendas, tan arraigadas a nuestra cultura, también encuentran hueco en Ourense para llenar de misterio cada rincón de la provincia.

Forno da Santa

En el castro de Armeá habita la leyenda de una campesina que llevó la fe hasta su muerte. Se dice que fue quemada en este lugar, en el conocido como O Forno da Santa, oculto al final de una basílica del siglo XII que nunca llegó a acabarse. También cuenta la leyenda que fue San Pedro el que sacó a la mujer del horno por un pequeño agujero que hay en el techo.

El Santo Cristo

El dicho afirma que “tres cousas hai en Ourense, que non as hai en España: o Santo Cristo, a Ponte Romana e as Burgas fervendo auga”. De todos estos elementos, la tradición popular también se ha encargado de propagar leyendas, siendo muy conocida la que afirma que a la imagen religiosa le crece el pelo. La figura, situada en la magestuosa Catedral de Ourense, la trajo de Finisterre Don Vasco Pérez Mariños, Obispo de Ourense en el siglo XIV. La imagen gótica del santo impacta por su realismo: la boca abierta, la barba, el pelo postizo y las heridas del costado dotan de un naturalismo a la imagen que la tradición oral hizo circular la creencia de que al Santo Cristo le crece el pelo.

O Tangaraño

Curros Enríquez se encargó de recoger la leyenda que rodea a esta piedra de granito situada en el Santuario de San Bieito da Cova do Lobo, en San Lourenzo de Piñor. La gigante roca tiene una cavidad a la que las gentes del lugar atribuyen propiedades curativas. El raquitismo de los niños, conocido como tangaraño, centra la historia de esta leyenda. Se dice que tres mujeres deben pasar a sus hijos por el hueco de la piedra para curarlos de todo mal. Otro halo de misterio habita en el lugar, donde se dice que San Bieito huía de algo y se escondió en una cueva de lobo, de ahí su sobrenombre.

San Pedro de Rocas

La magia de este enclave del pasado situado en Esgos cautivó a Iker Jiménez en Cuarto Milenio. El monasterio de San Pedro de Rocas atesora creencias como la del castigo de la "pinga" a las mujeres pecadoras: la tortura de una gota de agua cayendo lentamente sobre su cuerpo, hasta volverse locas y morir.

A Escusalla

En la aldea de Ludeiros (Lobios) habita la leyenda de un cura sin rostro, conocido como "O Marrequiño", que pasea su fantasma entre las paredes de una casa construida en el siglo XVIII por el Abad de Manín, Don José Martínez y Parga.