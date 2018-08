Tradición desde la diáspora

Suenan canciones de orquesta clásica en una de las salas del Centro Residencial Docente de Ourense. Frente a los músicos, un grupo de chicas prepara su espectáculo. En vez de bailar, pareciese que flotan sobre el suelo al compás de la canción, en un movimiento parecido al del ballet ruso. Son parte del cuerpo de danza de la agrupación "Poltava ensemble of song, music and dance", que recupera la tradición folclórica de Ucrania desde la diáspora.

La historia de Poltava

La organización cultural nació en el año 1922 en Canadá, en la ciudad de Regina. "La crearon los ucranianos emigrados que se reunían a menudo para hablar en su idioma, cantar y bailar", explica David Wilson, manager de Poltava. La morriña fue la excusa perfecta para no olvidarse de sus raíces, ni ellos ni sus descendientes, muchos de los cuales continúan hoy en día formándose y actuando dentro de la misma compañía. "No es una condición necesaria tener orígenes ucranianos, yo soy canadiense, por ejemplo", comenta Wilson. Las músicas y danzas provienen de Europa del Este, tanto de Ucrania como de sus vecinos Moldavia o Rusia. Poltava no solo forma a bailarines, sino también a los que prefieren decantarse por la parte instrumental. El edificio que alberga la escuela, en la que hay hasta siete niveles distintos, tiene historia propia, ya que fue construido por una familia ucraniana elrededor del 1890.

En la actualidad, la agrupación cuenta con artistas que van desde los 3 hasta los más de 80 años. "Hace poco se retiró la persona de más edad de la compañía, una mujer de 89 años", puntualiza el manager. Del total, hasta Ourense han venido 48 personas, que volverán a casa mañana, después de unos días "increíbles", tal y como explica Wilson. "Es un viaje que recordaremos toda la vida, tanto por la gente tan agradable que nos hemos encontrado como por la gastronomía y el buen tiempo de la provincia".