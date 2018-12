Un artista transforma un grafiti con tintes racistas en un mensaje inclusivo y multicultural

En 2018 y a punto de acabar el año, el racismo sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países. En los últimos años, Estados Unidos y Reino Unido han protagonizado incidentes racistas. El último de ellos, el que acaparó la atención de Twitter a raíz de la intervención de un artista ante un grafiti con tintes racistas en el que se podía leer: "Hablad inglés".

El grafiti apareció en una pared de Walthamstow, al norte de Londres, donde una persona consideró apropiado e importante recalcar cuál era el idioma predominante que se habla en la zona.

Al leerlo, el artista local Chris Walker decidió modificar su mensaje y transformarlo a uno inclusivo y multicultural a través del Photoshop.

I can only assume our local 'artist' was spooked before he could finish his masterpiece. Allow me to finish it for you #lovewalthamstow #E17 @stellacreasy pic.twitter.com/KeaGJkpD4t