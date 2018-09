Aberto o prazo de entrega do Xornal de Verán

O Xornal Escolar presentou este verán a primeira edición do concurso Xornal de Verán. Este certame xa ten aberto o prazo de entrega dos traballos e continuará así ata o día 30 de setembro.

Os nenos e nenas de Primaria e ESO son os destinatarios deste concurso no que deberán elaborar o seu propio xornal a partir de novas publicadas este verán en La Región. Deberán seleccionar as novas, recortalas e pegalas nos bocetos. A parte máis valorada do traballo será a dos comentarios de cada participante, que ao lado de cada nova deberá engadir unhas liñas nas que expoña o motivo da elección da nova e a comente ao seu gusto. O resultado deberá ser un vistoso exemplar de verán na que os nenos e nenas amosarán as súas cualidades como xornalistas.

Todas as bases do concurso aínda se poden consultar en concursos.laregion.net. Cando xa teñades rematados os traballos, poderedes facelo chegar mediante email a concursos@laregion.net ou ben por correo ordinario a La Región, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas "David Ferrer", Rúa 4, s/n, 32901 A Zamorana, Ourense. O mellor traballo de cada unha das dúas categorías, Educación Primaria e ESO, recibirá unha fantástica viaxe coa súa familia a Disneyland París.