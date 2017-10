Difusión da poesía desde as aulas

Escolares de oito centros de ensino da cidade de As Burgas compartiron recentemente unha actividade diferente, interesante e moi amena. Tratábase de encontros con recoñecidos poetas de todo o mundo. Esta actividade, encadrada no VIII Encontro Internacional de Poesía, foi unha ocasión única para que os escolares de Ourense coñeceran de preto a diversos profesionais deste xénero literario, que lles brindaron unhas clases maxistrais de poesía coas que se divertiron e aprenderon moito. Durante o encontro os poetas convidados intercambiaron experiencias co alumnado, aos que fixeron partícipes da súa relación a través dos anos coa poesía e as súas principais vivenzas.

Tamén leron algúns dos seus poemas máis destacados e respostaron a todas as preguntas que os escolares tiñan preparadas para a ocasión. O momento máis práctico do encontro foi cando lle tocou aos alumnos recitar algúns poemas, para elo seguiron atentamente as indicacións que previamente lles proporcionaron os convidados. A experiencia resultou ser magnífica e moi enriquecedora xa que achegou ás aulas un xénero literario tan importante como é a poesía dun xeito moi ameno.

O obxectivo desta actividade programada é potenciar, a través de recitais e charlas de escritores, o coñecemento e a difusión da poesía e, por extensión, de toda a literatura entre os escolares. Tamén se pretende dar a coñecer as obras de autores de outras zonas da xeografía mundial. Para o Círculo Poético Ourensán é importante que os escolares convivan cos poetas, xa que esto fai que a poesía non sexa algo inalcanzable, senón palpable.

Tratábase así da oitava edición do Encontro Internacional de Poesía e desde o primeiro ano tiveron moi claro que a actividades cos escolares era fundamental, de feito, cada ano son máis os centros de ensino que se suman a esta iniciativa e desde a organización agardan que este número se siga incrementando.

Esta actividade, organizada polo Círculo Poético Ourensán súmase a moitas outras que organiza o colectivo ao longo do ano para que xa desde nenos se adquira un hábito por ler, comprender e amar á poesía.