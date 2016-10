Franciscanas aposta polas "Clases sen fume"

Dende o ano 2002, o colexio ourensán Divina Pastora "Franciscanas" vólcase cada curso co programa educativo "Clases sen fume". Esta iniciativa ten como obxectivo a prevención do tabaquismo e está dirixida a escolares de 1º e 2º de ESO, esto é alumnado de 12 a 14 anos, idade na que se dan os primeiros contactos co tabaco.

Trátase dun compromiso individual e colectivo (de toda a aula) de non fumar durante cando menos 6 meses, reforzar o carácter voluntario da decisión de non fumar, facilitar a presión positiva de grupo xerada pola complicidade dun grupo de adolescentes e unha persoa adulta (titor/a) e reforzar a confianza nun mesmo e nos demais. Para conseguir estes obxectivos utilízase como reclamo a recompensa-premio.

Hai uns días, os escolares de Franciscanas acompañados polo seu mestre Gonzalo e por Cristina Bravo, participaron nunha actividade incluida dentro deste programa. Tratouse dunha saída a Oira, co fin de limpar o río e apostar por unha vida sa e polos hábitos saudables.