Gastronomía saludable y sostenible para niños

El objetivo de Xantar de promocionar la gastronomía saludable y sostenible llegó también hasta los más pequeños y se confirma que este evento resulta una cita interesante para toda la familia. La Consellería do Mar organizó dos actividades para ellos. Así, por un lado, un grupo de niños participó en el taller “O sabor da Aventura está no mar”, en el que pudieron conocer los beneficios de comer diferentes pescados y conocer a otros nuevos.



Otra de las actividades programadas fue el taller denominado “Ponlle as pilas ao teu bocata”, en el que también colaboró Anfaco-Cecopesca. Los niños pudieron hacer divertidos bocatas de conservas como el atún o los mejillones. Bocadillos que se llevaron después al cole. Uno de los grupos que participó en los talleres llegaba del colegio Santo Ángel de Ourense, niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años.