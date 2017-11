O sábado, 11 de novembro, o Concello de Ourense celebrou a festa popular con máis raigame na cidade, o Magosto, declarada festa de interese turístico. Este ano conmemorouse o San Martiño no parque do Barbaña. Contou cunha gran afluencia de veciños/as de todas as idades e con todos os ingredientes clásicos desta festa: apetitosas castañas asadas e saborosos bolos preñados.

Os nenos e nenas non faltaron a esta cita, unha das festas máis agardadas e de maior tradición en Ourense. Foron moitas as familias que compartiron cos máis pequenos unha divertida tarde no parque Barbaña.

As actividades infantís resultaron todo un éxito, os nenos e nenas gozaron dunha ampla variedade de talleres e xogos tradicionais para amenizar unha divertida xornada de Magosto en familia.