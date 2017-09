La alimentación equilibrada es uno de los elementos que más contribuye a un estilo de vida sano. La edad escolar es una etapa clave en el crecimiento y desarrollo físico e intelectual del estudiante. Es esencial tener en cuenta la importancia de mantener una alimentación sana, equilibrada y completa para un correcto desarrollo. En este reportaje nos centraremos en el comedor escolar del Ceip Rogelio García Yánez, donde colabora, en la atención al comedor, todo el claustro de docentes. El comedor escolar de Ramirás es un servicio educativo complementario a la enseñanza que da respuesta a: 1. Educación para la salud, higiene y alimentación, 2. Educación para la responsabilidad, y 3. Educación para la convivencia.

El Centro educativo de Ramirás cuenta con cocina propia en la que se elaboran diariamente menús saludables con materias primas de primera calidad, potenciando los productos de temporada. Es fundamental que, desde edad temprana, se conozca el importante papel que tiene el tipo de alimentación y sus beneficios para la salud. Desde los primeros cursos de educación infantil comienzan a conocer una gran variedad de alimentos que no están habituados a comer. En este exitoso comedor escolar no existe el "no me gusta", les gusta más o menos, pero conocen, prueban y disfrutan todos los alimentos. Los estudiantes son conocedores de la importancia que tiene para ellos una buena y equilibrada alimentación. En el Ceip Rogelio García Yáñez se adaptan a todas las necesidades de alimentación de los niños y niñas debidas a alergias, intolerancias o cualquier otra circunstancia. No sólo disfrutan de menús equilibrados sino que también aprenden hábitos y sensibilizan a los niños de 3 a 12 años y a su entorno familiar sobre la importancia de hacer un buen desayuno en casa, llevar una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable realizando diariamente actividad física. También se lleva a cabo otras dinámicas encaminadas a desarrollar la adquisición de hábitos alimentarios saludables: se envía semanalmente el menú del colegio a las familias, se llevan a cabo la merienda saludable en el recreo, también se establecen normas de comportamiento y correcto uso de los útiles del comedor, haciendo partícipe al alumnado, (en función de su edad y nivel educativo) en las tareas, intervenciones y dinámicas que se desarrollan en el comedor, fomentan el compañerismo y las actitudes de respeto entre los miembros de la comunidad escolar, se crea un ambiente emocional y social adecuado fomentando en el tiempo de recreo la actividad física y en las propias aulas, realizan actividades y juegos entorno a los alimentos con los nutrientes, vitaminas y otros elementos que favorecen su crecimiento tanto físico como mental.