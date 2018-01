Quilómetros pola solidariedade

A celebración do Día da Paz no CEIP Carlos Casares de Xinzo de Limia foi este ano moi especial. Colaboraron coa ONG Save the Children e participaron na carreira que se inclúe no programa educativo “Quilómetros pola Solidaridade”.

Días antes da carreira, a cada alumno e alumna do centro lle entregaron un carné de corredor, onde se explicaba parte da labor que a ONG está a realizar en Sudán do Sul, axudando con alimentación, vacinas ou atención médica. Co carné xa na casa, o que fixeron os nenos e nenas e buscar entre os seus familiares a patrocinadores, que se encargaron de doar unha cantidade simbólica para esta causa. Tras anotar esta cantidade en cadanseu carné, os escolares o levaron ao colexio o día da carreira.

Onte foi o gran día e todos os nenos e nenas do centro acudiron co carné e o aportado polos patrocinadores á gran cita. A carreira partiu do propio colexio cara ao Concello. Perfiláronse dúas rutas, unha de máis quilómetros para os maiores e outra máis curta para os cativos.

As aportacións que todos os patrocinadores lle fixeron aos nenos e o recadado polos profesores ingresarase agora nun número de conta proporcionado por Save the Children.